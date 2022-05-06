食腦喪B｜奶仔方紹聰入行12年終升呢男配　監製十仔讚：可塑性高

喪屍喜劇《食腦喪 B》前晚劇情講述對余晨曦（朱智賢飾）癡心絕對的華倫（奶仔方紹聰飾），以「麥穗論」真情告白，但慘遭晨曦狠心拒絕，最後華倫一邊落淚一邊自彈自唱《憑着愛》自勉。奶仔該幕演出無論是慘食檸檬後熱淚盈眶的神情、或是唱《憑着愛》時眼淚「點滴在心頭」的畫面，均是催淚指數爆錶。

奶仔方紹聰演過唔少變態角色，有「御用變態佬」稱號。

奶仔方紹聰呢幕喊戲相當有感情，網民亦看得投入。

其實自《食腦喪 B》開播以來，網友對奶仔的演出一直有讚冇彈，至前晚示愛被拒一幕播出，奶仔獲得更多網民留言盛讚演技有進步，而其癡心情長劍的角色設定亦相當討好：「奶仔感動到我，Good」、「華倫好深情、好癡情」、「配埋首歌，好有失戀嘅浪漫！奶仔演得好！」。入行 12 年的奶仔憑 J2 綜藝節目《野外步出》成功入屋，多年來演過不少變態角色，有「御用變態佬」之稱。今次奶仔在《食腦喪 B》中飾演道士華倫，是其入行以來首度擔任男配角以及戲份最重一次，而為演好道士一角，奶仔出心又出力，特意上堂學習「破地獄」，拍攝期間面對真火拍攝亦毫不畏懼，更一度被火屑燒燶戲服。

奶仔方紹聰為咗演好道士呢個角色，直頭係去咗學破地獄。

對於奶仔演出贏得不少好評，監製十仔受訪時大讚奶仔演出落力，並透露找奶仔演「華倫」全因想幫奶仔轉型，十仔說：「奶仔之前演好多變態角色，覺得佢有啲被定型，我同佢合作過幾次，覺得佢可以演多啲唔同類型角色。今次呢個角色比較生鬼、搞笑，奶仔個人本身都好活潑，所以好適合！」