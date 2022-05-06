張敬軒重現MIRROR海報嘆男團唔易做　從12子身上看到年青人生命力

張敬軒早前接受手機製造商Samsung邀請，首次擔任導演執導手機電影《前夫的愛》，拍出MIRROR粉絲為一張海報的鍥而不捨。有眼利的網民發現，戲中想據為己有的海報並非真正MIRROR拍攝的海報，而是由張敬軒一人分飾12子拍出的搞鬼版「HORROR」。為了還原12子的不同造型，軒公花上接近10小時化妝及拍攝，他感嘆道：「拍照時才發現那些pose超級難擺，要有很好的舞蹈底子，原來要成為男團一員一點也不簡單！」



張敬軒早前接受手機製造商Samsung邀請，首次擔任導演執導手機電影《前夫的愛》。（IG/ @hinscheung）

軒公今日（6日）在IG詳談當日的拍攝過程，深深感受到「男團唔易做」：「拍攝之前，需要揣摩佢哋嘅神韻，每一位都有唔同形象，點樣先可以展現到自己嘅獨特性，真係一件唔簡單嘅事。淨係擺pose，真心扭到我條腰又痛，腳仔都淵埋，冇番咁上下跳舞底子真係搞唔掂。仲有，本公要收起我平時嗰啲嘅滄桑又帶啲憂鬱嘅眼神，要用佢哋嘅嗰種自信又堅定嘅眼神望住鏡頭，真係好大挑戰…好啦，冇咩事我出番去按吓條腰先。」

軒公再在IG詳談當日拍攝海報的過程，深深感受到「男團唔易做」。（IG/ @hinscheung）

軒公再「認真Mode」說由入行到而家，見證過三、四個不同年代的藝人，做藝人需要運氣之餘，更加需要努力：「當中有成功嘅，亦都有雖然好努力但係運氣爭少少嘅。我哋呢一行同好多嘅行業都一樣，好現實，就算幸運之神再點樣眷顧你，你自己唔畀心機、唔努力嘅話，係唔可能獲得成績。」

他續指MIRROR的成功背後付出不少努力，當中經歷失敗、氣餒，再重新振作，一步一步成為今天本地人氣最高的男子組合：「佢哋嘅成功亦都有賴每一位相信佢哋嘅人嘅支持同幫助，不過呢個世界冇free lunch。我相信每個行內人都可以想像過去呢幾年佢哋嘅瘋狂期表。佢哋有而家嘅成績，除咗觀眾嘅支持，仲有佢哋自己嘅汗水同付出，無論體力同意志力上都係極大嘅挑戰，而為嘅就係唔令到支持佢哋嘅觀眾、佢哋嘅屋企人、身邊同佢地共同進退嘅團隊嘅信任同支持白費。」

軒公指MIRROR的成功背後付出不少努力，當中經歷失敗、氣餒，再重新振作，一步一步成為今天本地人氣最高的男子組合。（資料圖片）

他表示作為觀眾，對於新一代歌手不足以及稚嫩的地方，可以通過提醒、將自己的睇法和經驗分享給他們令他們進步：「有更大潛質嘅、更多可能性嘅，我哋可以喺自己能力範圍內為佢哋創造條件，畀佢哋繼續有更好、更大嘅舞台發揮，呢個係佢哋呢個新時代嘅環境，亦都係機遇。我覺得我呢一代並冇為佢哋帶嚟過往傳統娛樂圈嘅所謂『祖蔭』，佢哋自己想得到嘅、想做到嘅，都要靠佢哋自己雙手喺呢個新環境當中去開創同嘗試。」

唔放大分唔分到邊張係MIRROR，邊張係HORROR？

至於作為樂迷，軒公說除支持自己喜愛的歌手之餘，亦可以嘗試給鼓勵和關注其他資源比較少的新單位，當中可能亦會找到自己喜愛的其他音樂類型：「擴闊自己嘅音樂品味，樂壇係由我哋同樂迷一齊組成，有樂迷，先至有樂壇存在嘅價值。過去嘅美好，我哋當然會珍而重之咁樣放在心中珍惜回味，但將來嘅美好，需要靠我哋把握每一個當下去開創。所謂年青，就係充滿鬥志同希望，係面對嘅盼望、挫折、成功、失敗、批評、質疑、失落、迷失當中尋找方向，再搵到新嘅起點，重新出發，向住標竿直跑。我喺佢哋身上，見到呢個地方嘅年青人嘅精神同生命力，創作力。畀其他唔同年齡層嘅人睇到，只要你夠努力同堅強，就會有成功嘅機會，相信你嘅人就會支持你。祝我哋大家都通過心入面嘅嗰面鏡，照出自己嘅優點同善良，相信自己、勇敢前行，不負青春」。