林作「新女」下戰書聲言要打低佢？　程美段：我都學過下泰拳！

現年31歲的Jasmine Tang年頭加入「保險界KOL」林作的團隊後即受到廣泛關注，林作公開合照當天，她便因為甜美外貌而IG粉絲數激增幾千人，非常犀利！入職兩個月已經是新人中數一數二的厲害，現時還希望成立自己的個人團隊，而其師傅林作亦有在Instagram上為她宣傳，帖文中一句「佢要打低程美段」更是相當注目。

林作「新女」Jasmine Tang向程美段下戰書！（IG/@jolamchok）

現年27歲的程美段（Kiwi）在2019年因為「出糧風波」而紅遍網絡，這一兩年間她憑住傲人身材以及不少一些花邊新聞，成功地擠身成網民熱門話題人物。不過，約2020年7月，她就選擇急流勇退，雖然她已經淡出娛樂圈轉行做保險經紀，但仍不時在Instagram曬美好身段吸引網民。

程美段（Kiwi）已經淡出娛樂圈轉行做保險經紀（Instagram@kiwichingg）

《香港01》記者聯絡Kiwi詢問對林作師徒言論的看法，她就搞笑回應：「點解要打低我？雖然我都學過下泰拳，應該打得下！」而她了解完事件來龍去脈後便說：「仲以為好似鍾生事件咁，整個女版摔角，係就正！」最後，變番「正經Mode」的Kiwi便指保險業人才輩出，比她優秀的人多的是，Jasmine選擇從事保險行業證明她是位有要求的人：「每個行業都係應該要百花齊放嘅，獨贏或者單打獨鬥都係冇意思。」非常大方。

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