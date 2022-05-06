食腦喪B︱方紹聰深情演繹華倫感動觀眾　奶仔：覺得努力冇白費

喪屍喜劇《食腦喪B》前晚（4日）劇情講到對余晨曦（朱智賢飾）癡心絕對的華倫（奶仔方紹聰飾），以「麥穗論」真情告白，卻慘遭晨曦狠心拒絕，最後華倫一邊落淚一邊自彈自唱《憑着愛》自勉，不少觀眾表示被奶仔的深情打動：「佢笑住咁唱，節奏愈輕快，就愈令人心酸」。



華倫一邊落淚一邊自彈自唱《憑着愛》自勉，不少觀眾表示被奶仔的深情打動。（影片截圖）

奶仔接受《香港01》訪問時表示，很開心終於能在觀眾面前表現另一面的自己：「有段時間喺TVB知道自己唔係好靚仔，唔係咁容易有機會，所以就學好多嘢，我有打鼓、Beatbox，識唱歌、潛水，電單車等等，啲人成日話機會係留畀有準備嘅人，之前一直冇機會顯示唔到畀大家睇，今次終於可以喺大家面前自彈自唱，其實好開心，可以將以前學咗、準備咗嘢運用，畀大家睇到。」

奶仔接受訪問時表示很開心終於能在觀眾面前表現另一面的自己。（影片截圖）

奶仔憶述當初沒有太多機會時，TVB劇中出現的音樂角色都會由他和張彥博飾演：「張彥博唱歌，結他自彈自唱，我就打鼓，一直都冇得唱歌，但今次終於喺前面自彈自唱。唱咗《憑着愛》畀大家聽，希望大家鍾意同埋Feel到華倫對朱智賢嘅愛意。」獲的網民的讚賞及正評，奶仔感謝觀眾對華倫的支持及喜愛：「華倫呢個角色我自己都好鍾意，佢好可愛、得得意意，同我真人真係有啲似。大家（睇得）好似好肉緊，留言話華倫會唔會失敗、好慘好感動，開心大家再次討論電視劇，好似好耐冇試過…有人留意，覺得自己努力冇白費。」