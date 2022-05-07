欣宜分享16歲230磅減肥血淚史獲媽咪支持　極端絕食導致暈倒街頭

鄭欣宜日前接受24味YouTube Channel節目《24/7TALK》訪問，最近透過生酮飲食和運動成功清減不少的她，憶述了自己當年的減肥血淚史，曾用極端減肥方法令她苦不堪言。欣宜表示：「人生最瘦係139磅，當時瘦咗100磅，由16歲開始減，到咗26歲先決定唔再減。唔知點解由細開始，我好想結婚同有自己骨肉，又好鍾意玩危險極限運動，但凡玩呢啲運動就要磅重，如果我繼續保持230磅就未必做到呢啲嘢，失去好多人生想做嘅嘢，包括想有自己小朋友。16歲生日同娘親通電話，我想減肥，佢支持我但叫我唔可以中途放棄。」

鄭欣宜日前接受24味YouTube Channel節目《24/7TALK》訪問 (影片截圖)

欣宜直指當時只有16歲的她仍在發育時期，減肥其實對心靈不太健康，因為她把自己身體與自我價值掛勾。她還用了不少極端方法去減：「當年香港冇咁多個案可以喺咁短時間減咁多磅，我以為減完肥就有完美身形，食中藥、西藥、做機同見營養師，纖體公司用佢嘅減肥方法去做，但冇話我知可能我肚皮、手臂、大髀內側會有好多鬆嘅皮，反而減完磅更加唔鍾意自己身形。」

欣宜今次減肥真的非常有效。（Instagram：@princejoyce）

欣宜簽約了纖體公司做代言人，為了減肥令自己好大壓力，更以絕食來加快速度，結果日日頭暈，她亦知道身體已響起了警號。欣宜說：「終於接到一個Job，我借到一對名牌高跟鞋，著住高跟鞋去雲咸街Salon整頭，一落的士我雙膝跪地，成個人休克，因為我冇食嘢，仲擦爛對鞋......膝頭哥損晒都算，但對鞋我係借呀，結果要買咗佢，我初入行真係邊有錢買！後來間名店畀Sample價錢我買咗，之後我幾乎每一個活動都著，著到爛為止！」