360秒人生課堂｜可嵐遭家暴4年為囝囝啞忍　前夫迫令墮胎徹底心死

無綫綜藝節目《360秒人生課堂》，由主持林盛斌（Bob）請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他/她的人生故事。昨晚（6日）播出的一集演講嘉賓有成功走出家暴陰霾的歌手可嵐，深信女兒當自強的補習天后梁賀琪，旁聽嘉賓則為同樣曾遭受情傷問題困擾的林雅詩，以及曾被封為補習天王的無綫藝人Patrick Sir (林溥來)。

今集的嘉賓。

2008年出道做歌手、現年36歲的可嵐（Colleen），曾經歷歷時長達四年的家暴，最初為了囝囝幸福，她決定啞忍；但最後也是因為囝囝一句「No Daddy！Cannot hit Mummy」決定離開錯的男人，與兒子重過新生活。談到四年的陰暗歲月，Colleen坦言每晚等前夫回家時都是心慌慌，因不知對方心情是好還是壞：「嗰晚我聽到好大聲閂門聲，我心知不妙，就詐瞓一路唔出聲。佢行埋我床邊，係咁同我講嘢我冇應，過咗一陣，佢拎住一盤凍水淋醒我，嗰刻真係好驚。」

離開前夫後，Colleen獨自肩負養大兒子使命，但由於歌手收入不穩定，經濟壓力及心理創傷令Colleen一度情緒崩潰：「我每次都打畀同一個朋友係咁喊，有一日我朋友叫我唔好再打畀佢喊，佢話：『我話畀你聽你點解喊吖，因為你冇錢！』佢講中咗我死穴，但我只可以喊住否認，因為我覺得自己冇能力。」

可嵐曾經歷4年家暴。

面對好友愛之深、責之切，Colleen終發奮圖強拼命賺錢，一個人打七份工，就連動作特技演員也做過：「我有教沖咖啡、教唱歌、做電台主持、做保險、同Marketing相關嘅工作，甚至動作特技演員都做埋。有一日我拍完打戲成腳都係瘀傷，返到屋企已經好夜，但我四歲嘅囝囝冇瞓等埋我。我突然覺得好內疚，我同佢講：「Eugene對唔住，我唔係好媽咪，我冇畀到一個好幸福嘅屋企你。』阿仔當時摸住我啲瘀傷，眼紅紅咁望住我，我哋就係咁樣攬住喊。呢個畫面令我之後就算遇到任何困難都唔會放棄。」

堅強面對逆境、成功走出陰霾的Colleen，坦言一度很介意被標籤「單親媽媽」及「家暴可嵐」：「但我依家唔介意，面對家暴同單親係冇得揀嘅，但我哋可以選擇唔放棄。我冇放棄到我小朋友，我繼續畀心機好努力、好正面咁過我嘅人生。（離婚）七年喇，我依家擁有自己嘅餐飲事業、仲可以繼續做歌手同拍戲，所以關鍵係在於我哋嘅選擇。」14年7月爆出家暴風波的歌手可嵐（Colleen），揭發過去四年，丈夫尤子威一直對她動粗，從她公開的聲帶中，清楚聽到尤子威用粗言穢語謾罵她。

可嵐曾表示於2014年4月她懷有第二胎，卻被前夫以經濟負擔為理由迫她墮胎，強硬要求她「你要落咗佢！」。手術當日對方亦沒有慰問安慰，在埋單後更以趕時間為由急急離去，當時可嵐對他徹底死心了，在忍無可忍之下，她決定離婚，帶同3歲兒子Eugene搬出。然而在事發不過一個月後，一家三口竟被影到同枱食飯，被質疑是「大龍鳳」，可嵐就解釋自事件曝光後，兩人有溝通過，關係反而緩和了。