蘇樺偉想《媽媽的神奇小子》贏金像獎：希望套戲鼓勵到更加多嘅人

前殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉（偉仔）與媽媽蘇韓小貞（蘇媽）最近獲鐘錶品牌萬希泉邀請推出以偉仔的故事作概念的「神奇小子」陀飛輪腕錶系列，今（7日）母子二人就為品牌拍攝宣傳照，一身裝扮帥氣十足及優雅，場面相當溫馨。

偉仔同蘇媽一起為品牌拍攝宣傳照。（葉志明攝）

母子檔一起合作推出「神奇小子」系列腕錶，在接受《香港01》訪問時講到是次獲邀合作感受，蘇媽就表示好開心，而偉仔就感到相當榮幸：「因為可以將自己嗰設計擺上喺錶面，亦都覺得係一件唔容易嘅事，因為設計錶面嘅時候同設計師溝通，跟住將我嘅概念擺返入去。」最終整個設計完成後，偉仔都相當滿意，因為完全展現了母子情的概念出來，而蘇媽亦有讚無彈。

偉仔有份親自設計「神奇小子」系列腕錶。（葉志明攝）

另外，講到以他的故事作改編的電影《媽媽的神奇小子》在今屆金像獎中獲提名多個獎項，問道對電影獲獎有沒有信心，偉仔就表示：「好希望呢套戲台前幕後攞到獎，亦都希望呢套戲可以鼓勵到更加多嘅人。」相信有偉仔的打氣，該電影一定會有好成績。

偉仔希望電影能夠獲獎。（葉志明攝）

而適逢母親節將至，偉仔揚言當日就會同蘇媽吃中菜慶祝，還會送上花束答謝媽媽，而目前有女朋友的偉仔，表示女友會同自家人慶祝，所以未能可一起吃中菜，對於偉仔的女友，蘇媽大感滿意：「我當然滿意，最緊要嗰仔鍾意。」