汪小菲大S奢華舊愛巢曝光逐格睇　傳直播哭訴虧蝕2.4億下月恐破產

汪小菲與大S離婚後，大S火速再婚與現任老公具俊曄愛得甜蜜，而汪小菲並未有公開最新的感情狀況，埋首打理生意。日前瘋傳他深夜在抖音開直播哭訴因為大陸疫情關係，他所經營的多間餐廳財務出現狀況，因當地特殊時期關店，可能會虧損約5500萬人民幣（約台幣2.4億元），甚至下月將會面臨破產的危機。有指他在直播中哭着直呼：「若是再不開門營業，下個月馬上宣布破產，再也無力堅持」。

汪小菲在內地開有多間餐館。(汪小菲微博)

然而，在網路上卻找不到汪小菲這段直播哭訴的影片，令人懷疑是否又是假消息，結果他昨晚11點多在微博無奈表示「現在麻六記線上的銷售和外賣已經遠遠超過線下店的營收」，駁斥了經營危機。他澄清有關謠言說：「本來真不想解釋，但是傷害到我們的企業，同事，我們的努力。現在麻六記線上的銷售和外賣已經遠遠超過線下店的營收，我們是一個食品公司並不僅是一個線下連鎖店。我們的成功是有目共睹的，我們會更努力。明天外賣正常啊，解封後還有五家店要開業。自媒體年代，造謠成本太低，維權太難。既然我們改變不了環境，就努力改變自己，調整方向。我們一定堅定做好實業，我相信我們的未來，一切都是暫時的，我們麻六記也會一直努力前行。謝謝大家。」

汪小菲經常在抖音直播。(抖音截圖)

另外，汪小菲與大S曾擁有的信義區豪宅「冠德遠見」已於2020年出售，不過，這間豪宅的照片近日在網路上流傳，超奢華內部設計裝潢令一眾網民讚嘆。據悉這組照片應是2020年被網友貼在「Dcard」上，相信是大S已成功出售，所以才會被分享室內照。從相中可見豪宅內部面積真的十分之大，無論是客廳、餐廳、房間或是衛浴都非常寬敞，客廳還擺放了2棵假樹以3隻熊貓。不少網民看到都大嘆：「貧窮限制了想像」。大S於2011年以台幣2.7億元買入該豪宅19樓2戶，總面積共約176.3坪，包含2車位。

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