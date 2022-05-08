V@BTS防彈少年團IG廣告費稱霸韓星　比BLACKPINK高近200萬港元

BTS防彈少年團V自去年12月開通IG後，追蹤人數已快速增至超過4,100萬。根據一社交媒體透露，V的IG帳戶現時已超越粉絲以億計的國際名人，登上了品牌價值第一位外，廣告費更是稱霸韓星。



V早前上傳影片，成為了IG全球排行第二、亞洲第一最快點擊率的發文。（IG/@thv）

社交媒體分析，V平均每個發文有1,290萬個讚好。單是BTS防彈少年團早前在美國舉行演唱會前，V上傳的影片在4小時內已突破一千萬點撃外，更在13小時內突破二千萬，成為了全球排行第二、亞洲第一最快點擊率的發文。對比排行第一的C朗拿度IG擁4.3億粉絲，可見V在全球的影響力！

V平均每個發文有1,290萬個讚好，登上了品牌價值第一位。（網上截圖）

IG廣告費用以帳戶粉絲數量及相關活動做準則計算，V每則贊助廣告的收費據悉已達77萬3,000美元（約607萬港元），是韓國中的最高。對比IG分別擁7,725萬及6,611萬的BLACKPINK Lisa和Jennie，二人的廣告費估計為52萬2,000美元（約410萬港元）及45萬8,000美元（約360萬港元），即將後者IG粉絲量更多，但與V的廣告費仍相差最少25美元（約196萬港元），再一次證明了V驚人的價值。

即使Lisa和Jennie的粉絲更多，但與V的廣告費仍相差196萬港元。（IG/@jennierubyjane、lalalalisa_m）

資料分析V每則贊助廣告的收費達約607萬港元。（IG/@thv）

點撃睇社交媒體公開BTS成員廣告費排名：

+ 2

同場加映：2022韓國福布斯名人收入排名TOP10 BLACKPINK金秀賢IU全上榜