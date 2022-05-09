了不起舞社 | 王君馨生日直播50萬人陪慶祝　帶領隊員首名晉級

剛在5月5日度過36歲生日的王君馨，毅然放棄香港事業，北上參加選秀舞蹈節目《了不起舞社》，超強舞技加上追夢精神令她知名度大增﹗Grace今年生日身在上海隔離無法出去慶祝，生日直播獲十多年前和她在《舞動奇蹟》一起奪冠的拍檔俞灝明連線祝賀！直播的觀看人數也破紀錄衝破50萬，連Grace自己也不能相信，她說：「今個生日好難忘。」

王君馨在內地度過36歲生日，獲十多年前和她在《舞動奇蹟》一起奪冠的拍檔俞灝明連線祝賀！直播的觀看人數也破紀錄衝破50萬。（IG：@gwgurlie86）

王君馨一隊在《了不起舞社》首輪比賽公演奪第一名。（IG：@gwgurlie86）

《了不起舞社》首輪比賽的公演，Grace一隊被設定的齊舞為DISCO風，音樂是陳慧嫻主唱的《跳舞街》，在排練時，Grace明白DISCO風舞蹈很需要帶出那種味道，她跟隊員分享點樣演出時的表情做得更好，和每一位妹妹練習。在台上分享表情練習時，節目更為她製作了表情包。這次的賽制很嚴格，有兩隊因為部份成員表現不合格，有些成員在首輪公演前被取消演出資格。但Grace隊的表現一直穩定，從排練到演出，都深受各導師們看好，結果能夠齊人上台演出。

《了不起舞社》節目組為王君馨製作表情包。（影片截圖）

正式演出時，王君馨隊各成員的懷舊Look已先聲奪人，加上所有人都能跳出齊舞精神，又能帶起現場氣氛，除了得到專業評審團的高分數外，由現場70位觀眾以拋毛巾方式投票的部分，也獲得66位觀眾支持，結果，王君馨隊以總分96.335分獲得首輪公演的第一名晉級，全部成員成為舞社一線隊員。由於王君馨隊的音樂是廣東歌，她們便為自己隊改了一個廣東話名稱叫「你有冇搞錯」隊，十分搞笑。