專訪 | 胡智同感謝媽媽吳婉芳不做虎媽：冇迫我做律師或銀行家

54歲港姐亞軍吳婉芳次子胡智同（Lynus）近日於中環籌辦畫展《胡智同：色彩的巡禮》。Lynus畢業於英國著名學府牛津大學，主修藝術。除了學歷亮眼外，他的外貌亦遺傳了媽媽的優良基因。訪問當日，Lynus穿上寬大直間恤衫，但仍不掩其健碩身材。Lynus沒有貴公子的嬌氣，當記者冒着炙熱陽光、流汗浹背地趕至畫展現場時，Lynus貼心遞上樽裝水，於各方面都絕對稱得上是「城中筍盤」。說到這裡，Lynus害羞笑著否認：「多謝大家，但我唔係筍盤。」

化妝造型：Vivian Ng

場地：REP.

攝影：梁碧玲

攝錄後製：葉思雅



Lynus（胡智同）是港姐亞軍吳婉芳次子。（梁碧玲 攝）

吳婉芳胡家驊次子 牛津大學畢業

現年26歲的Lynus是吳婉芳和富商胡家驊的次子，優渥家庭長大，自小衣食無憂，長大後遠赴英國讀書。Lynus兒時夢想是任職建築師，中學參加過暑期課程後，意識到自己鍾情畫畫，故每天畫3至4小時練畫筆，大學如願入讀藝術系，人生路走得順遂。

吳婉芳的大仔胡智略（Casper)、胡智同（Lynus）皆曾於哈羅公學（ Harrow School）寄宿讀書（圖片︰lynuswoo_fitness IG）

英國讀書不愁生活：好似生活喺一個Bubble入面

畢業後，Lynus回港發展，體驗到成人世界的不容易，也激發了他的創作慾，他說：「我以前喺英國讀書，就好似生活喺一個Bubble（泡泡）入面，無憂無慮，凈係畫畫、去旅行，咩都唔使考慮。返香港我就開始做PT（Personal Trainer，私人健身教練），要6點起身教人，感受到生活多咗Discipline（規律），每人都有Discipline，我喺學員身上學到好多嘢。」兩年前疫情來襲，打斷了Lynus的生活節奏，全城的人都陷入孤立狀態，啟發Lynus創作出多幅「疫下」畫作，抒發眾人無處可逃、坐困愁城的苦悶和孤獨。

Lynus坦言以前在英國讀書無憂無慮，畢業後感受到生活中多了不少規律。（梁碧玲 攝）

參加健美比賽曾考慮中途放棄

健身和藝術創作看似風牛馬不相及，別人得悉Lynus兩者兼備時，往往會大吃一驚。故此，Lynus萌生起衝破框架的念頭，提議於健身室籌辦畫展，將健身和畫畫融為一體，其他方面則由媽媽一手實行。Lynus小時候身體瘦弱，令他決意邁向健身之路，最後這條路愈走愈遠，竟幸運奪下英國健美先生獎項。

Lynus認為參選健美先生期間，控制飲食最辛苦，曾考慮過中途放棄，「去到一個位，你見到啲人食嘢，你冇得食，又好攰，呢啲位最辛苦，臨比賽三個禮拜前最辛苦。去到咁辛苦個位，始終有少少Self-doubt（自我懷疑），但又會諗，都去到咁遠，凈返幾日，冇理由放棄㗎嘛。」

Lynus熱愛健身運動。(ig@lynuswoo_fitness圖片)

自認低調不願入娛樂圈

論Lynus條件，他絕對潛質加入娛樂圈，有否打算入行？Lynus斷然拒絕。他自認是低調的人，不願以私隱換取曝光率，更不須靠入行去達成人生目標，他說道：「我覺得我鍾意嘅嘢冇可能入行做到。例如做Gym，我覺得呢個係好Personal（私人）嘅嘢；畫畫都係，只不過我覺得我有時會有機會展示我嘅畫作；或者做Gym嘅時候可以同客人傾偈。我最希望做到嘅事係幫助到人，所以我而家都可以逐步Achieve（達成）到呢樣嘢。」

Lynus撕破畫作，寓意衝破自己內心世界。（梁碧玲 攝）

讚媽媽善解人意：從來冇迫我做律師或銀行家

上周日的母親節，Lynus與家人在家中簡單慶祝；他又以吳婉芳為靈感作畫，於社交網感謝養育之恩，又賣口乖稱讚媽媽愈來愈靚。訪問當日，吳婉芳亦在現場，上鏡前細心為兒子抹汗，全程靜候在旁守護。

問到心中媽媽形象，Lynus感謝吳婉芳不做「虎媽」，放任他自由發展，他說：「媽媽好溫柔、善解人意。最大嘅例子係，我可以兼任藝術家同PT，呢兩個並唔係好普通嘅行業，我從來冇興趣去做Lawyer（律師）或者Banker（銀行家），我媽媽從來冇迫我做呢啲事。我想做乜嘢佢都全力支持我，真係諗方法幫我做。就好似呢個畫展，我都要多謝媽媽幫我籌辦畫展。」

Lynus無意入行，暫時只想專注畫畫及健身事業。(梁碧玲攝)

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