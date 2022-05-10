「試當真」推NFT遭網民質疑　游學修：發展落去你會知道答案

YouTube頻道「試當真」三位創辦人游學修、蘇致豪和許賢今日（10/5）現身中環出席活動，並接受《香港01》記者採訪。近年「試當真」頻道發展得愈來愈好被不少網民所熟識，「認真試下、試下認真」是他們的口頭禪，而「試當真」近期最受網民關注的事情就是他們推出6000千張「Trial and Error NTR」系列的NFT，被問到推出NFT是否同樣以試下的心態嘗試時，游學修為此表示認同：「係呀，嗰樣嘢係一樣實驗精神，想喺呢一個web free嘅世界實踐下，我覺得個樣嘢都可以試下。」

YouTube頻道「試當真」三位創辦人游學修、蘇致豪、許賢今日（10/5）現身中環出席活動。（葉志明 攝）

早前有報道指出「試當真」的推出NFT反應非常好，推出首日已經賣出2431張，已經賺超過一千萬港元，不過游學修就否認出售NFT只為賺錢：「唔係靜止收益，可能我哋太重銅錢味，可能大家成日都將我哋嘅行為同錢掛鉤。」

雖然近期非常多藝人參與NFT熱潮，但網民對「試當真」推出NFT反應兩極，而游學修更曾不斷開直播向網民講解「試當真」NFT，希望自己被網民說服或者說服網民，不過游學修透露以上兩種情況都沒有出現：「我諗佢哋冇說服到我，我都冇說服到佢哋，但係我覺得呢樣嘢係可以繼續睇落去，咁你有好多嘢發展落去你會慢慢知道答案。（網民是否不理解你們的做法才會有這樣的質疑？）有啲人係唔理解啦，有啲人可能唔相信呢樣嘢。」

網民對於「試當真」推出NFT的反應非常兩極化。（葉志明 攝）

今次「Trial and Error NTR」系列使用了六千張照片，這些圖片都是來自於「試當真」YouTube頻道中的影片截圖，被問到會否有特別含義時，游學修直言：「呢個一定係fans最明白，代表咗唔同場景、代表唔同嘢，呢個就係佢嘅意義。」

早前游學修公開戀情承認與同樣是「試當真」成員的陳苡臻（Jessica）拍拖，問如果沒有被網民拍攝到二人聚餐，會否保持地下情？游學修就回應：「如果畀我揀會盡量低調，但係低調之餘都唔想偷偷摸摸，不過出街食飯俾人見到又影低咗，都係遲早嘅事。」

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