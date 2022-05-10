蘇豪許賢稱「關菊英事件2.0」有黑手？　「係Gareth Tong搞出嚟」

YouTube頻道「試當真」三位創辦人游學修、蘇致豪、許賢今日（10/5）身穿西裝現身中環出席活動，並接受《香港01》記者採訪。三位以「試下成熟、試下認真」的主題為恆生銀行拍攝廣告，對於「試下成熟」三位有着不一樣的感受。

YouTube頻道「試當真」三位創辦人游學修、蘇致豪、許賢今日（10/5）身穿西裝現身中環出席活動（葉志明 攝）

他們分享在「試當真」開台時，為了給人成熟的感覺選擇了穿西裝，而隨着時間的推移，他們每次穿上西裝的意義都不停改變，游學修分享：「以前幾個𡃁仔係屋企好寒酸，着套西裝拋一拋人，而家就變到好正式，成件事變到好啱秤。」隨後許賢更分享現在「試當真」多了很多年輕的同事，以前自己的位置已經被年輕很多的同事取代：「多咗好多好後生的同事，以前我係嗰個位嘅同事，我就係後生嗰個，而家就唔係最後生嗰個。」

有眼利網民發現頒獎禮中險些出現「關菊英2.0事件」（葉志明 攝）

早前MC $oHo & KidNey（蘇致豪和許賢）失落《Chill Club推介榜年度推介21/22》年度新人獎，有眼利網民發現頒獎禮中險些出現「關菊英事件2.0」，被問到當時的情況時，蘇豪即刻表示：「據我所知係Gareth Tong（湯令山）搞出嚟，真係㗎！」而許賢就表示：「唔好覺得MC（張天賦）就係叫佢哋囉」，隨後蘇豪就補充道：「一日未講個張字，點解要出來呢！」

而游學修更以觀眾的身份分享自己對事件的看法：「佢哋玩下啫，但係觀眾就以為佢哋係真心走出去，我估佢哋唔會咁蠢，以為自己贏到MC啩，咁都好無知啫！MC咁好，又受歡迎、又靚仔、又唱得。」而許賢就認為：「但係有時候會出錯嘛頒獎個啲嘢，博佢出錯。」

點擊下圖看更多相關照片：