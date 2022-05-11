綠葉王李鴻杰靠《天龍八部》段延慶北上狂吸金　鋪路進軍直播帶貨

現年67歲的資深演員李鴻杰過往曾參演近千套劇集，不過近年他已經轉戰內地發展，近期更正式進駐抖音，頻頻拍片同網民互動，積極進軍直播帶貨行列。曾在劇集《天龍八部》中飾演「四大惡人」之首段延慶的李鴻杰亦經常以角色扮相示人，吸引不少劇迷捧場！



+ 12

舞蹈員出身的李鴻杰在1995年由新加坡回流返港，之後再回歸TVB成為演員，他曾在接受《香港01》訪問時笑言自己在TVB 20年以來使用率好高：「數過其實我做過有角色名嘅，一年平均都有42套，即係我已經拍過800套劇。」李鴻杰曾一度過檔HKTV，之後再北上發展，除了出席商演活動之外，亦有拍攝網絡電影，而且收入相當可觀：「時間冇咁長，有時都係上去一個星期左右。（好唔好搵？）都OK啦，上去拍三日搵嘅錢都夠兩公婆普通使兩個幾月。」

李鴻杰工作之餘亦會同太太四圍玩。（微博@李鴻杰Bruce）

李鴻杰在《天龍八部》中飾演「四大惡人」之首段延慶。（微博@李鴻杰Bruce）

由黃日華、陳浩民、李若彤等主演的97版《天龍八部》至今都是經典，而李鴻杰就在劇中飾演精通一陽指的段延慶，一眾演員曾在2019年獲邀登上內地綜藝節目《王牌對王牌》的舞台，相隔22年重聚即時勾起不少人回憶！而李鴻杰亦曾表示《天龍八部》為他累積了一大批觀眾，雖然已經是廿幾年前的作品，但仍讓他有機會「食老本」，為他帶來不少工作機會。不過可能因疫情重挫影視業，李鴻杰都積極開拓新財路，加入直播帶貨行列吸金！

相隔22年重聚！（微博@李鴻杰Bruce）