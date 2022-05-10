五月韓劇︱《玫瑰公寓》營造貼地懸疑味　林秀香意外中獎貞節不保

韓國首部軍事題材劇集《軍檢察官多伯曼》在一片歡呼聲中圓滿落幕，不過韓劇迷別擔心，「黃Viu煲劇平台」隨即送上五月全新劇集！除了朴智妍、尹鈞相相約迷離的《玫瑰公寓》追查失蹤婦女；「吻戲匠人」成勛更在Viu Original原創韓劇《我們從今天開始》意外「搞大」林秀香，破格劇情可謂年度搶眼之選，有望成為今年韓劇黑馬！

Viu Original《我們從今天開始》（5月9日首播）

改編自知名美劇、由「江南美人」林秀香攜手「人魚Oppa」成勛主演的Viu Original浪漫愛情喜劇《我們從今天開始》講述視貞操為生命的吳雨莉（林秀香飾）接受婚前健檢時，因為一次醫療疏忽而懷上陌生男子拉斐爾（成勛飾）的孩子，由此展開了一段浪漫且瘋狂的愛情故事。

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林秀香和成勛在2011年以新人之姿擔綱主演《新妓生傳》，隨著該劇收視長紅，也帶挈「妓生CP」人氣急升；期後二人在2016年共演《五個孩子》，卻因為劇中並無感情線令觀眾無不扼腕，因此「香勛」再度合作的消息傳出後，隨即引爆網上熱話，韓劇迷更稱之為「回憶殺」，紛紛寄予厚望！此外，近年成勛以霸道總裁角色爆紅，還數度憑藉大膽吻戲登上熱搜、獲封「Kiss匠人」，更令人期待「妓生CP」暌違十一年再度擦出的火花。Viu Original原創愛情韓劇《我們從今天開始》將於5月9日起逢星期一、二晚上播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《玫瑰公寓》（5月13日首播）

由朴智妍、尹鈞相主演的全新驚悚懸疑劇集《玫瑰公寓》講述一名住在玫瑰豪華公寓的女人離奇失蹤，她的妹妹智娜（朴智妍飾）和刑警民秀（尹鈞相飾）聯手展開追查，卻意外發現區內居民隱藏著的黑暗故事，以及更多令人毛骨悚然的案件⋯⋯

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奇幻懸疑劇集《怪異》在日前播出後大獲好評，TVING乘勢推出驚悚新作《玫瑰公寓》接力，製作團隊也透露該劇以一般公寓為背景，相信會令觀眾產生更強烈的代入感；劇集更會赤裸裸地揭露人性背後的貪婪、秘密和謊言！《玫瑰公寓》將於5月13日起、逢周五播出四集，且每集僅40分鐘，適合睡前或通勤期間收看。

除了以上最新韓劇，Viu Original原創動作韓劇《Again My Life》、Viu Original奇幻喜劇《現在開始是Showtime!》和眾星雲集的《流星》亦於「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度；亦可足本重溫《軍檢察官多伯曼》、《優越的一天》和《怪異》等話題劇集。