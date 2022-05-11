MIRROR官方歌迷會成立首日進帳二千萬　MIRO分析訂飛情況唔樂觀

隨著FAN CLUB成立，再加上陸續推出的周邊商品，MakerVille的進帳可說是十分可觀。(IG圖片）

MIRROR官方Fan Club昨日（10日）正式面世，鏡粉只需在網上登記個人資料以及付費，就可以成為MIRO。或者係因為預料到入會人數眾多，所以網頁內有註明迎新禮盒將三個月內寄出，但會員號碼則在完成付費後，約兩小時內收到。會員號碼是按付費時序所產生，即是愈早完成入會手續，號碼會愈前。

有鏡粉昨晚12點登記入會，所獲得的會員號已經排到4萬7千後。（讀者提供圖片)

有鏡粉在TG群組表示，昨晚約12時完成入會手續，所得到的會員號碼為220047XXX，換言之，Fan Club成立10小時已為為MakerVille帶來二千萬進帳，吸金力十分強勁！其實今次唔少鏡粉都係沖著「訂購MIRROR演唱會門票的機會」而來，不過有網民分析，因應政府防疫條例，紅館目前的入座人數是85%（約1萬人)，另外再加上內部認購及公開發售門票比例為七三比，即約有7千門票可作內部認購，但由於MIRROR演唱會有唔少贊助商（富衛保險、MOX、Citi The Club信用卡)，最終落到Fan Club的門票到底有幾多確係令人擔心，難怪在入會條款中列明了「視乎供應而定」，頭盔早已戴到實。

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