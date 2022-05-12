「荃灣豬肉檔AK」粉絲名或叫「威威豬」　應援團搞電車廣告慶生？

「荃灣豬肉檔AK」阿威近日爆紅，不少家庭主婦慕名而來集郵合照，還特意跨區買豬肉只為一睹阿威的風采，更有粉絲開設「荃灣鮮肉威威應援團」群組，會員人數亦已經超過一萬人，認真厲害。

「荃灣豬肉檔AK」一夜爆紅，令大批家庭主婦爭相到訪「追星」打卡。（FB「荃灣友」圖片）

應援團發展得有聲有色，群組管理員亦認為是時候為大家改粉絲名，不少粉絲獻出自己的創意，最後挑選以下四個名字，分別是「豬腸粉」、「威威兵團」、「威豬粉」、「威威豬」，時隔一天，投票的時間已經截止，雖然群組管理員還沒有親身宣布最終定下來的粉絲名，但是根據投票結果，「威威豬」以130票位居第一，比第二名的「豬腸粉」多出18票，相信最後應援團應該會以「威威豬」作為粉絲名。

現年36歲的阿威近日爆紅，不少街坊前來與他合照。（鄺鈺瑩攝）

此外，一班「威威豬」非常有心，雖然現在剛剛才踏入五月中，但是他們已經打算為6月8日生日的阿威慶祝，大家紛紛獻計，有人提議粉絲可以以阿威的名義捐贈豬肉給部份荃灣餐館，好讓這些餐館可以低價或免費派飯比基層，長者或其他有需要街坊、亦有人提議正日當天「威威豬」相聚到阿威的店舖前，為他唱生日歌，更有網民希望為阿威整電車應援及巴士應援，想必到時香港的巴士廣告除了能見到MIRROR十二子外，還可以見到阿威的應援，場面或會變得非常墟冚！

點擊下圖看更多相關的照片：