雙生陌生人 | 三個收視再跌原因　二線劇難挽回已流失的觀眾

無綫（TVB）電視劇《雙生陌生人》首周首周收視創歷來新低只得13.5，本來期待輕鬆小品，以及頗得觀眾歡心的賴慰玲和湯洛雯有機會挽回《金宵大廈2》帶來的低迷收視，可惜事與願違。實際上，近日疫情放緩、多了市民外出聚會食飯，觀眾不須靠睇電視解悶，一時流失觀眾，也屬正常。



《雙生陌生人》中馬德鐘要在幾位女角間周旋。

二三線劇難救《金宵2》流失觀眾

除了大環境因素影響，《雙生陌生人》卡士、題材均屬於二、三線劇，缺乏強勁宣傳和睇頭，吸引力不足以挽回《金宵大廈2》流失觀眾，也是原因之一。如果接力《金宵大廈2》的是陣容鼎盛、宣傳費強大的《家族榮譽》，結果或有不同。不過收視一時陷入低谷也不代表永遠，如果TVB之後推出高質素的重頭劇，或有機會吸引回觀眾。

《雙生陌生人》無力挽救《金宵大廈2》低迷收視。（《金宵大廈2》劇照）

馬德鐘湯洛雯談情不匹配

另外有指主角馬德鐘年紀太大拖累收視。事實上，53歲的馬德鐘拍住35歲的湯洛雯談情，確實不太合適。馬德鐘外表Keep得不錯，惟他氣質成熟穩重，與湯洛雯後生女氣質未算匹配。反而馬德鐘拍住48歲的陳煒感覺就更自然，看得舒服。

其實《雙生陌生人》與《反黑路人甲》基本是同一班底，有觀眾指不如搵王浩信演主角更佳。這番說話也不無道理。馬德鐘氣質適合演出入上流社會的大律師高收成，但不太適合演輕鬆搞笑的巫棋男，另一邊廂的王浩信頗有演喜劇天分，《反黑路人甲》演出令人印象深刻，或許由王浩信主演的話，喜感會更好。

有人認為湯洛雯和馬德鐘不匹配。（劇集截圖）