360秒人生課堂│前港男單俊偉轉戰保險界 當年入行6個月賺得3萬

單俊偉為前港男現投身保險界。

《360秒人生課堂》昨晚播出的一集中，其中一位演講嘉賓單俊偉，原來是於2007年選畢香港先生後加入第22期藝員訓練班，曾參與不少劇集演出，之後單俊偉退出娛樂圈轉戰保險業，並與Tony一樣見盡人情冷暖。

曾於TVB營業部工作的Tony，當年暑期工曾當過街頭推銷員、並因而遭同學冷眼。不過由於當年於TVB業績高達數千萬一年，心雄的Tony未幾轉戰另一公司企圖大展拳腳，豈料業績光速下滑至「零」，令Tony陷入低潮：「原來唔係我SELL得，啲客係因為TVB先買，我甚麼都不是。結果上司無條件送單畀我渡過被炒嘅難關，我接過張單，內心有種講唔出嘅慚愧，原來畀人睇唔起唔係淪落，真正嘅淪落係連自己都睇唔起自己。」之後Tony用盡千方百計學習銷售技巧，更曾為此到美容院及健身中心工作，最終推銷事業再登巔峰：「人生都必須銷售，見工同僱主Sell自己，拍拖同伴侶Sell自己，銷售唔係工作咁簡單，係人生技能。米高佐敦講過：『人生可以接受失敗，但唔可以接受放棄』，如果可以視淪落為推動力，可能就係突破人生嘅機會。」

單俊偉初做保險時，曾被家人、朋友撥冷水。

聽畢Tony的故事，單俊偉感觸表示甚有同感，並謂當初加入保險業亦是聽盡冷言冷語，幸好自己咬緊牙關、最終捱出成績：「我身邊親友、包括父母都問我：『你大學畢業，點解唔搵份正正常常嘅工去打好佢？』連屋企人都咁樣打擊，我係有啲唔開心。又試過同身邊朋友分享啲計劃想幫佢哋，但佢哋會話我哋買齊晒喇、唔需要喇，以為佢哋會想支持我，原來又未必係。記得頭六個月加入保險業，我加埋搵咗三萬幾蚊，但我好想發奮去證明我得嘅，好彩最終都攞到認同。」