MIRROR官方歌迷會開放2500個演唱會門票抽籤名額　中獎率只得4.4%

本地超強人氣男團MIRROR將於今年7月在紅館10場演唱會，全城掀起了搶飛潮，而「黃牛黨」亦趁機出動想利用門票賺大錢，今次MIRROR的演唱會門票每張價格分1,280元、880元及480元三種，「黃牛黨」將1,280元的貴飛炒賣至近44萬元「癲價」一張，於網上售票平台放售，真是誇張得離譜。

MIRROR演唱會第一行門票被炒至44萬癲價一張 黃牛黨公開炒價等級

MIRROR的確帶來了一股追星熱潮。（鄺鈺瑩攝）

周二（10/5）MIRROR官方Fan Club正式面世，鏡粉只需在網上登記個人資料以及付費，就可以成為MIRO（MIRROR官方歌迷名），不少鏡粉都是因為「訂購MIRROR演唱會門票的機會」而來。MIRROR官方社交賬號今日（13/5）就公布相關的好消息，在帖文中寫道：「為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，Fan Club已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。每位MIRO都可以參與，中籤者將可於指定日子購買演唱會門票2張，到時一齊為MIRROR尖叫」，只要早前有加入Fan Club的歌迷就可以抽籤。

對於歌迷來說好消息必定指不需要捱貴價，但是壞消息就是MIRROR官方歌迷截至現時會約有56000人，但是這次的官方歌迷會僅開放2500個演唱會門票抽籤名額，換言之中獎率只有4.4%，看來就算是加入了歌迷會，但是仍然一票難求！

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