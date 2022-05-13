余文樂長途機驚恐症發作　拔掉安全帶衝向空姐：我真的要死了

近年余文樂幕前大幅減產，全力發展潮牌及NFT事業，半年前更開設Youtube頻道「Inside Out」。日前播出樂仔去紐約拍攝的特輯，長途機竟令他幾乎驚恐症發作，衝去找空姐大叫：「我不行了，我要死了！」

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余文樂經營的Youtube節目創下高點擊率。

余文樂YouTube頻道上載新片【 New York 我來了】，紀錄他到紐約與一幫兄弟過感恩節的旅程。片中他抵達紐約後，和兄弟提到他首次驚恐症發作的感受，他表示當時是一次飛法國的航行：「飛機一起飛那一下，我就把安全帶拔掉，然後衝去跟空姐說，我說我不行了，我要死了」，他不斷跟空姐說：「我真的要死了，我很害怕，我要下飛機」，即便空姐跟他表明「余先生，飛機才剛起飛」，他仍無難掩內心不安，直說「我要回去」，空姐則趕緊叫醫生。余文樂還表示，這次飛紐約在機上時「感覺又來了」，他趕緊吃醫生開給他的藥，但仍撐了約半小時狀況才緩解。

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余文樂降落後，在車上跟紐約友人們自揭第一次恐慌症發作情況。

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幸虧在開往紐約市區的漆黑路上，看到燈火通明的曼哈頓，余文樂覺得撐過這一段小插曲，百感交集，但終於來到紐約，真的很值得。在經典老餐廳用餐時，同桌友人還秘密請帥氣服務生端出蛋糕，為余文樂唱生日歌慶生，令他難忘。

余文樂與同是天蠍座的傳奇塗鴉大師FUTURA一起慶祝生日。