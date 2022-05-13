陳柏宇夥Novel Fergus推新歌 《墜落》　拍MV嘆特技人藝高人膽大

陳柏宇首度與本地獨立音樂Rapper Novel Fergus合作新歌《墜落》，歌曲結合Rock與Hip Hop元素，提倡一個面對世界突變的取態。當習以為常的生活與信仰突然被無常侵蝕，形成了極差的局面時，很多人或會覺得自己被迫入窮途末路，走不出困局，不過《墜落》則鼓勵樂迷放膽迎接那突變。



陳柏宇首度與本地獨立音樂Rapper Novel Fergus合作新歌《墜落》。

為了延續歌曲的創作理念，MV的製作特別參考了由Michael Radford執導的經典電影《1984》 的故事內容，在監控市民為先的虛構世界裡，數名互不相識的年青人們，為了殘留的歷史得以傳承下去，因而聯手合作逃避系統追捕，年青人們最終卻逃避不了監控系統，選擇面對眼前的「Big Brother（老大）」。

《墜落》的MV 中特別找來4名特技人，分別飾演學生、上班族及一般青年男女，他們為了保護手中的一本書冊飛簷走壁，在大廈與大廈之間的天台來回穿梭，製作團隊亦出動全港唯一一部裝甲車，以及競賽級航拍機拍攝，以營造出猶如電影《1984》裡的緊張氣氛。Jason在現場看着特技人從5、6呎的高處跳上跳落，都驚嘆他們的藝高人膽大，他說：「佢哋其中兩位係全港最年輕嘅女特技人，我望住佢哋跳嚟跳去已經超級淆底，所以好佩服佢哋！」

Jason在現場看着特技人從5、6呎的高處跳上跳落，都驚嘆他們的藝高人膽大。

其實MV拍攝期間，曾發生了小插曲，航拍機在拍攝首天要在高樓大廈頂拍攝，但因為訊號中斷而墜機，跌落到隔離大廈的冷氣機位，結果工作人員要特地走到隔離大廈單位取回航拍機。目睹事件發生的Jason笑言：「其實第二日航拍機又再次墜機，都幾黑仔，但完完全全演繹咗首歌嘅歌詞，又夾返首歌嘅歌名《墜落》，幫手做埋宣傳，幾好！」

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