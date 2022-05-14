鄧麗欣疫情下意大利返港超崎嶇　被迫杜拜一日遊連跑五間醫院

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎和陳湛文主演的電影《飯戲攻心》，早前衝出香港入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節（Udine Far East Film Festival）競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，身為女主角之一的鄧麗欣（Stephy）隻身遠赴烏甸尼參展。 因為疫情整整兩年不能出門的Stephy，在意大利旅行的這段時間不時都會分享靚相，非常寫意，令不少網民羨慕。

Stephy在意大利旅行的這段時間不時都會分享自己的靚照，非常寫意。（IG/@stboo）

在海外遊玩近半個月Stephy終於回港，她昨日（13/5）在Instagram分享自己這次義大利之旅，她表示自己此行非常開心，除了可以帶着電影參加烏甸尼電影節，還遊歷義大利，看了不少美景及品嘗了不同美食，這個行程看起來非常寫意，但是Stephy透露當中發生很多令她擔憂事。

網民表示好羨慕。（IG/@stboo）

原來早在出發前一個禮拜Stephy才發現護照過期，匆匆忙忙去申請，到出發當天早上才拿到，非常驚險！結束意大利之旅時亦未能鬆一口氣，Stephy在杜拜轉機時新冠肺炎的檢測報告被拒絕，原因竟然是因為文件中的日期使用了義大利文，令她無奈下只能在機場跑來跑去、問了又問，還需要改航班安排酒店。

隨後為了在短時間內得出到新冠肺炎的檢測報告，Stephy被迫「杜拜一日遊」連跑5間醫院：「那刻不禁問了一聲蒼天，回家的路怎麼那麼崎嶇？」Stephy覺得路上發生了很多事都是給自己的磨練，笑言：「回想一切都覺得好好笑，但當刻真係笑唔出」，不過好彩最後都順利回到香港。

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