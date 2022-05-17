IU生日捐2.1億韓元助聽障兒童及單親家庭　獲韓國網民封人間天使

南韓「國民妹妹」IU李知恩，16迎來30歲生日，一向樂於助人的她今年也不例外，以自己和粉絲的名義捐款2.1億韓元，分別給四個機構和基金會，大多都是幫助兒童、青少年以及單親家庭。



日本知名導演是枝裕和最新電影《Broker》，請來IU李知恩擔綱主演，詮釋一名新手媽媽，甚至在劇中還一度將孩子拋棄。首度演出媽媽角色的她，16日也迎來30歲生日，一向低調、不鋪張慶祝，但IU都會以自己和粉絲「UAENA」的名義，捐出大筆善款。

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IU所屬經紀公司16日發文，寫下「今年也和UAENA一起分享溫暖和愛，一直以來真的很感謝」，同時也附上四張捐款感謝書。這次共捐款2.1億韓元，提供給愛的蝸牛、韓國未婚媽媽協會、伊甸園、社會福利法人昌人院等機構，幫助患有聽障的兒童和青少年手術、治療費用，以及經濟困難的單親家庭等。

其實這已經不是IU第一次豪氣捐款，每每有些紀念日，又或是社會發生急難救助事件時，她二話不說就馬上捐款幫忙，也因為這樣被粉絲和網友們封為「人間天使」。這回30歲生日又以這樣的方式和粉絲一同慶祝，溫暖的舉動，再次圈粉。

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