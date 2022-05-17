粉絲福利署︱鍾舒漫與歌迷排舞　爆受妹妹鍾舒祺影響想結婚

ViuTV節目《MM730—粉絲福利署》逢星期二晚上7時30分播出。隨着近年香港樂壇復興，香港歌手再次成為市民熱捧焦點，更出現組團追星現象，各派粉絲全力支持偶像，其熱血程度更有感染全港的風氣。《粉絲福利署》將為各粉絲謀福利，邀請不同歌手與其忠實粉絲上節目玩遊戲。粉絲除了可以近距離與偶像接觸，更有機會接受福利，獲得偶像精心準備的禮物，從中讓偶像與粉絲的關係升溫。黃正宜（阿正）、鄺旨呈（旨呈）及蔡寳欣（Pony）將擔任節目主持，與歌手及粉絲一同玩遊戲。

鍾舒漫作客ViuTV節目《MM730—粉絲福利署》。

今晚（17日）播出的第七集邀請了鍾舒漫（Sherman）擔任嘉賓。熱愛跳舞的Sherman於節目中和粉絲大玩跳舞估歌仔遊戲，粉絲們需要鬥快猜出Sherman跳的是哪首歌的舞，答中最多題的粉絲將得到和Sherman排舞的特別福利。粉絲得知可以和偶像一同跳舞後感動落淚，而Sherman亦覺得和粉絲排舞的機會十分難得，能夠看見粉絲們開心地跳舞便感到滿足。

Sherman被粉絲稱為十分貼地、親民的偶像。製作組特別為粉絲們準備「粉絲心底話」環節，讓粉絲們可以問Sherman一直想問但不敢問的問題。當中有名粉絲問Sherman是否期待結婚，Sherman表示妹妹鍾舒祺的婚姻給了她很大的啟發，發現結婚後時間分配不會受影響，所以近兩年也開始期待結婚。另外，Sherman變成自由工作者後一直未出新歌，被問到甚麽時候有新作品時，Sherman透露正在準備新歌，希望6至7月回歸樂壇。