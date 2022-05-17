「御用外國人」布偉傑全面北上發展　爆當年TVB人工：點解咁奀嘅

有「TVB御用外國人」之稱的布偉傑曾效力TVB 18年，直至2018年約滿後離巢，其後他一度進軍荷里活發展，但近年已逐步淡出幕前。不過近日布偉傑就進駐抖音，更頻頻拍片同網民互動，現年50歲的他依然非常有型，狀態Fit爆，不少網民都留言表示歡迎：「一哥嚟喇」、「撐你一哥」、「警司專業戶」！



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在美國出世長大的布偉傑，大學時主修中國文學及亞洲研究，精通廣東話、普通話、英語及柬埔寨語，他在1999年來港工作兼定居，在2001年開始參演TVB劇集，由於布偉傑是少數能講流利廣東話的外國演員，加上他一心追尋演藝夢，他在2003年放棄IT公司的高薪厚職加入TVB做特約演員，收入由幾萬元一個月跌至幾百元一個月，直至2006年在處境劇《同事三分親》中飾演韋一，成功入屋，他更大爆當時的收入：「一個禮拜就返五、六日工，搵到兩、三萬蚊一個月囉，但係好多人都會投訴，點解人工咁奀嘅呢？」

布偉傑在TVB處境劇《同事三分親》中飾演韋一，成功入屋。（電視截圖）

重溫過往演出：

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憑着先天優勢，布偉傑在2007年河國榮離巢後接棒成為了TVB的「御用外國人」，幾乎包辦所有外國人角色，但因外國人樣貌，角色始終有局限，布偉傑曾在接受《香港01》訪問時坦言機會愈來愈少，令他萌生離巢北上發展的想法：「我入行已經預咗唔會做到主角，最多都係做到個好配角，但自從《收規華》之後，都冇一個角色有得發揮，勉強要講《超能老豆》都OK嘅。」此外，收入亦是一大難題：「TVB收入冇可能養家啦，只係為咗賺知名度，而家主要收入來源係做司儀，而且內地市場大，機會自然多啲。」

《福爾摩師奶》是布偉傑在TVB的告別作。（劇照）

在拍完《荷里活有個大老千》和《福爾摩師奶》後，布偉傑正式離開TVB，並在兩位美國朋友介紹下接拍了兩部荷里活電影，但返到美國發展亦未如理想，處處受限，而在2020年疫情打擊下，他幾乎接不到任何工作，本身沒有太多積蓄的他在最困難時連屋租都交不起，只能靠朋友接濟，除了演藝工作之外，布偉傑還有開班教英文，但因疫情影響亦遇到阻滯。近期布偉傑活躍於抖音，而且定位顯示是在中山，相信他已經準備好全面北上發展，他更直言希望更多人認識他：「希望很快不用在這裏再用TVB三個字，只不過想大家快點想到我是誰。」

布偉傑在離巢後經美國朋友介紹下接拍了兩部荷里活電影，但返到美國發展亦未如理想。