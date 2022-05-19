《雙生陌生人》被刪5集　憂監製林志華離巢：有些事情不是我決定

由馬德鐘、陳煒、湯洛雯等主演的劇集《雙生陌生人》，開播首周收視只有13.5點，成績強差人意，更暫成無綫今年劇集首周收視新低。有指無綫大變陣，將《雙生陌生人》由原本的25集縮減至20集，提早大結局。監製林志華早前就在微博發表感言：「有些事情發生了就是！從過去學得更精明，從痛苦中站起來，努力做好自己，為未來奮進！」他更補充：「最後要多謝一班後期製作同事，在極短時間內專業哋完成一個不可思議的任務！尤其是通咗三晚頂的剪接師！大家要好好珍惜！」

由馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛等人主演的《雙生陌生人》。傳說中，Doppelganger（分身）見到另一個自己，將會引來不幸。但人們的不幸，其實是源自個人的慾望和貪念。（網上圖片）

面對事業低潮，不少網民都安慰他，更警告林志華表示：「唔准離巢！」而林志華亦親自回覆表示：「有些事情不是我決定！」，答案耐人尋味！而林志華在1988年離開亞洲電視再轉投無綫電視後一直在服務至今，入職時曾擔任助理編導，到1990年代中期後來升至編導，今年晉升為高級經理（戲劇分部）。他首部監製的劇集《美味情緣》，至今仍是經典之作。他擅長製作「小成本、高效益」劇集，題材多元化，近年代表作有《踩過界系列》和《反黑路人甲》等，而未播映的劇集有《回歸》和《曙光》。

監製林志華出席劇集《雙生陌生人》宣傳活動。（梁碧玲攝）

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雙生陌生人｜郭栢妍化身鋼管舞女郎 與平日甜美形象差很大：

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