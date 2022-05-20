「最美公益金主席」江鈺琪慘變水魚　新加坡美甲遭店舖索「天價」

麗達集團主席兼「燈芯絨大王」江達可的女兒江鈺琪（Yuki）擁有比不少女明星更出眾的外貌，每逢亮相無綫（TVB）年度慈善籌款節目《萬眾同心公益金》更定必成為傳媒焦點，雖然現時已非節目籌委會聯席主席，但仍然有不少觀眾稱她是「最美公益金主席」。上年9月，Yuki答應下嫁拍拖多年的男朋友「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）後，就經常孖住去旅行，兩人早前先到英倫遊玩兩個星期，及後轉到希臘拍攝婚紗靚相，隨後又遊覽法國與意大利，非常寫意。

Yuki前幾天（15/5）在社交網站分享自己已經轉陣到新加坡度假。（IG/@kongyuki）

Yuki前幾天（15/5）在社交網站分享自己已經轉陣到新加坡度假，見到她曬出與未婚夫的靚照，可想而知心情非常好，不過昨日（18/5）Yuki心情突然轉變，原來在新加坡整指甲後被索取「天價」9000元港幣。

Yuki昨日（18/5）在Instagram連出三篇限時動態，她分别以英文寫道：「千祈唔好去新加坡呢間美甲店。我真係完全被佢哋呃咗。明明只係整單色美甲、修指甲同修腳。 你哋估下埋單幾多錢？ 店鋪員工好nice，佢哋會建議您做唔同項目，但係唔會話你知邊啲係收費項目。 最後佢哋為我嘅手腳收咗15項收費項目，到底發生咩事？邊個可以解釋點解單色美甲同修腳居然要花費近9000元港幣。」

美甲埋單天價9000蚊！（IG/@kongyuki）

她隨後又用英文分享：「我有詢問到點解埋單要9000蚊港幣，原來佢哋係每塗一層指甲油都會收費，護甲油、底油同面油都要錢，去死皮、手部磨砂都要收費，正常情況下唔係一個價錢包括晒以上服務咩。就連員工叫我揀個浴球洗腳，個浴球都要收錢。9000港紙整個單色美甲同修腳真係好癲，搞到我好唔開心。」隨後Yuki表示：「自己望到自己的指甲已經嬲到食唔到飯，單色美甲要900蚊港紙都要諗諗，真心好貴，更何況要9000蚊」，更呼籲朋友到新加坡遊玩時千萬不要光顧這間美甲店。

最后拎返近7000港元。（IG/@kongyuki）

今日（19/5），Yuki就交代事件最新狀況，原來Yuki回到美甲店與店員爭論，最後成功爭取1222新加坡元（近7000港元）款項，更指：「請不要惹我！ 哈哈」。她多謝幫助她的網民及朋友，自己就不一一回覆，現在事情後圓滿解決後，心情亦變好了：「Now I'm a happy girl again！（我而家又變番開心女孩了）」。

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