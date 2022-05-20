成龍曾自爆後生唔敢主動識女仔　怕醜冇女朋友：你知我又唔講假話

現年68歲的成龍在國際影壇地位舉足輕重，貴為大哥級人馬的他亦算是圈中出名的風流人文，曾與多位絕色女星傳出緋聞，不過近日ATV在官方社交平台上載了一段當年成龍接受黃子華、林建明主持節目《星空下的傾情》訪問的影片，成龍在節目中自言十分怕醜，完全不敢主動結識女仔：「你問所有劉永又好啊，洪金寶啊、元彪你問啦，個個係幾個女朋友，我係一個都冇，我好怕醜呀，你知我又唔講假話，可能而家唔怕，但我嗰陣時真係好怕醜，我又唔好意思，所以我個名叫做大隻講，日日一收工就着得好靚，坐喺Disco入面，（即係等人埋嚟？）係。」



成龍在節目中自言十分怕醜，完全不敢主動結識女仔。（影片截圖）

成龍同洪金寶、元彪都是七小福成員。（劇照）

作為當今影壇首屈一指的功夫巨星，成龍還曾獲得奧斯卡終身成就獎，成為首位獲此殊榮的華人演員，年少成名的他更名利雙收，但他在節目中就自言當年不可一世：「我睇返以前我好憎自己，嗰陣時可以講係臭武行，攞3000蚊人工一個月，突然間可以攞……500萬，你話係咪好多呀？」成龍透露當時是七幾年，原本在羅維的電影公司工作的他獲嘉禾聯合創始人之一何冠昌親自出馬邀請過檔，最初開出一張100萬港元的支票，雖然成龍被巨額支票吸引，但最後還是婉拒，並將支票退還。

成龍是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人演員。（視覺中國）

嘉禾最後開出470萬港元的價碼成功請到成龍加盟。（影片截圖）

結果嘉禾再加價，最後開出470萬港元的價碼成功請到成龍，而成龍加盟嘉禾公司的首作是自編自導自演的電影《師弟出馬》，不但成為1980年的票房冠軍，還是香港第一部票房過千萬的電影，回憶起當時的情景，成龍都直言難抵誘惑：「冇理由唔拍了啩？470萬。（470萬係一棟樓啊）嗰陣時你諗下……嘩，我直情震啊，真係好不可一世，去一間錶行買7隻錶，全部係最名牌，十大名錶嗰7隻我買晒，自己戴，日日請曬自己身邊嗰班武師食飯，一食飯嗰手就……嗰陣時我先21、22歲，畀佢哋逐個逐個睇，好有滿足感，日日就請食飯畀人睇錶。」成龍一講到自己的「威水史」都愈講愈興奮！

成龍笑言自己日日請食飯畀人睇錶。（影片截圖）

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