尚食│宮廷式瘦身素食餐單大公開 醋溜素黃魚易整又好食

于榮光在劇中飾演皇帝，要其兒子減肥。

《尚食》播出接近一周，為了呈現最真實的古代美食，劇組花了逾半年時間資料搜集，非常認真；《尚食》劇情亦相當考究，劇組參考了不少歷史文獻，為劇集增添更多真實歷史元素。日前一集，劇情講述許凱飾演的朱瞻基、吳謹言飾演的姚子衿透過畫老鼠傳情，二人隔空完成《苦瓜鼠圖》，相當浪漫。

其實《苦瓜鼠圖》確實存在，但並非如劇情所說的由朱瞻基、姚子衿共同創作。根據史實，朱瞻基擅長書畫，當中以「三鼠圖」最為有名，分別為《苦瓜鼠圖》、《菖蒲鼠荔圖》及《食荔圖》，現藏於北京故宮博物院；有指朱瞻基畫《苦瓜鼠圖》是為了慶祝孫皇后（姚子衿角色原型）為他誕下長子，在古時瓜有「多」的意思，而鼠在十二時辰中為子時，合起來有「多子」意思。另劇情講述朱瞻基熱愛鬥蛐蛐（即蟋蟀），而根據歷史文獻記載，朱瞻基確實愛好鬥蛐蛐，還會花重金在各地搜尋最好的蟋蟀，有「蟋蟀皇帝」之稱。

以皇太子嚟講，其實食呢啲叫好清架喇。

另日前一集，講述洪劍濤飾演的皇太子朱高熾因太肥胖關係，差點連馬也上不了，令于榮光飾演的皇帝朱棣大怒，勒令他3個月內要成功減肥；臨危受命的尚食局陷入危機，最後靠着子衿等人精湛的廚藝，製作出健康又美味的宮廷式瘦身素食餐單，包括「醋溜素黃魚」、「兩做大蝦」、「香菇青菜」、「清水素麵」等，將危機迎刃而解。《尚食》劇組相當有心，在微博公開「醋溜素黃魚」食譜，製作難度不算太高，有興趣的觀眾可以跟着做，減肥其實都可以食得好豐富架！