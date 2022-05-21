余詠珊秘密武器大起底　洪韻騏係炎明熹師妹同為猛料之人

余詠珊離開無綫後，與老公何哲圖（Herman）成立製作公司，去年更開始為開電視打造開台以來首個選秀節目《就是青春 YOUNIVERSE》，以「不讓青春留白」為主題，全球招募20歲至30歲有歌唱實力的年輕人，向無綫《聲夢傳奇2》打對台！

余詠珊在離開前曾打造音樂選秀節目《聲夢傳奇》，《聲夢傳奇》是近年TVB得意之作，亦是收視的保證。（陳順禎攝）

日前，余詠珊就率先透露已從過千名參加者中，物色到一位能與炎明熹匹敵的秘密武器──洪韻騏，余詠珊接受《香港01》訪問時更讚不絕口：「其實我哋有好多秘密武器，佢已經幫我哋錄咗隻歌會喺林峯同周秀娜主演劇集《黑金風暴》度出，隻歌好勁，佢好勁，唱得好好聽！首歌都係Herman離開咗星夢，第一首搵一把佢好鍾意嘅聲，然後錄咗一隻我覺得好好聽嘅歌。」

女學員洪韻騏未出道先出歌！《黑金風暴》劇照

雖然對女學員洪韻騏有讚無彈，但余詠珊亦透露：「我哋仲有好多秘密武器，後面會一路慢慢出，你哋慢慢會知道，而家我都未簽完晒啲人，都未Final Call，未係最後召集，未見晒啲人。」

純純兔！（IG/@serenafishlam）

女學員洪韻騏（中）相當甜美！（星格流行音樂學院FB照片）

而19歲的洪韻騏，英文名叫Wincy，她同在炎明熹出身的「星格創意藝術學校」接受唱歌培訓跟Serena老師（魚老師），更在《2021星格第二季音樂音樂匯報會決賽 》中獲得「最佳演繹大獎」和今年獲得《博愛醫院陳楷紀念中學音樂比賽21/22》- 高級組獨唱冠軍。Wincy去年才正式學唱歌，因此是炎明熹師妹。而魚老師對Wincy的評價：「我會形容為乖嘅小白兔，Wincy啱啱嚟嘅時候上Group Class先，但聽到佢聲音嘅潛力我就覺得佢唱Solo應該會進步得更加快，將佢潛質更加放大出嚟，佢鍾意阿G.E.M.。」雖然Wincy樣子甜美，但擁有強力聲線且爆發力十足！

炎明熹同樣出身於星格流行音樂學院。（星格流行音樂學院FB照片）