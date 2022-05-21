《一起探戀愛》張天宇突然被消失　被爆曾偷拍女友性愛視頻

內地戀愛真人騷《一起探戀愛》，由7位素人男女，入住「探愛小屋」，在一個月合宿期間，看看能不能發展出戀情，玩法甚似日本綜藝節目《雙層公寓》，節目中全是型男索女，當中以高大猛男，職業是外企高管的張天宇人氣最盛，跟節目中的3位女嘉賓互動頻密，但近日播出的集數，張天宇突然被消失，令觀眾看得一頭霧水，原來節目爆出了大醜聞，下文為大家揭曉。

內地綜藝《一起探戀愛》，爆出大醜聞。（劇照）

《一起探戀愛》跟去年的《我們戀愛吧》其實是姊妹作，但取消了明星觀察團，純粹由7位素人擔正，要吸引眼球，入住的嘉賓當然甚具質素，4位男士分別是張天宇、張一鳴、湯憶俊、蔡林新，全是型到爆裂的小鮮肉，女仔則有戰思齊、張紫茜及陳如意，基本上各人顏值甚高，可以原地出道，尤其是高大型男張天宇，贏盡了幾位女嘉賓及女觀眾的歡心，可說是節目的焦點人物，可是到了近日播出的集數，張天宇卻突然被消失。

張天宇突然被消失，原來是醜聞纏身。（劇照）

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由於張天宇跟其他女生有不少互動畫面，突然失蹤令節目變得十分突兀，原來是因為張天宇爆出醜聞，他被前度女友爆料，指張天宇偷拍二人的性愛視頻，她保留了雙方對話截圖及錄音作為證據，而醜聞曝光後，節目組直接把張天宇的畫面刪走，所以現時出來的效果非常奇怪，而張天宇未出道已經成為炮灰。