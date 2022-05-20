黃穎君憶述十年前參選港姐原因　成爲《東張西望》主持一圓當年夢

無綫（TVB）節目《東張西望》前主持黃穎君參選《2012年度香港小姐競選》後入行，由於樣貌被指與藝人謝安琪相似而備受關注，後來因為勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」，獲網民讚專業和勇敢，更被封「東張女勇士」，人氣急升的她突然在IG宣布離巢TVB，轉任政府媒體主任。

黃穎君因為勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」，獲網民讚專業和勇敢，更被封「東張女勇士」。（IG/@burmiewongwingkwan）

黃穎君離開TVB後不時都會在社交網站分享自己的近況，她昨日（19/5）在Instagram上載自己2012年參選港姐時的報道，當時的報道寫着：「14號黃穎君志願是成為一位主持，知道未能晉級時，以主持口吻讀出個人感受，博得一眾掌聲。」而黃穎君以在自己的帖文中寫道：「最近可能香港小姐招募，大家又茶餘飯後問返，點解我當初會選港姐～有趣的人生經驗」。

黃穎君當年希望成為主持。（IG/@burmiewongwingkwan）

2012年度的香港小姐競選戰況非常激烈，當年的參選者有張名雅、黃心穎、朱千雪、岑杏賢、湯洛雯等等，雖然當時黃穎君在第一階段（二十強）被淘汰，不過在2019年2月成功加入《東張西望》成為外景主持之一，可以說的上是一圓當年的夢想。黃穎君此帖文一出，令不少網民紛紛留言：「你先係我心目中嘅亞軍」、「大會跌哂眼鏡了」。

點擊下圖看當時黃穎君勇闖「曱甴屋」的情況：