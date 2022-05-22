布偉傑回應TVB人工奀　由幾萬月薪跌至幾百：明白呢個遊戲嘅規則

有「TVB御用外國人」之稱的布偉傑近期頻頻拍片同網民互動，曾憑《同事三分親》中飾演韋一而成功入屋的他更大爆當時的收入：「一個禮拜就返五、六日工，搵到兩、三萬蚊一個月囉，但係好多人都會投訴，點解人工咁奀嘅呢？」掀起網民熱議！日前布偉傑再拍片回應關於「人工奀」一事：「其實係要明白呢個遊戲嘅規則，佢哋（TVB）知道畀緊啲演員就係一個知名度，當你識得運用呢個知名度呢，啲人就會出去拍廣告呀，內地登台呀。」



布偉傑在TVB處境劇《同事三分親》中飾演韋一，成功入屋。（電視截圖）

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在美國出世長大的布偉傑，大學時主修中國文學及亞洲研究，精通廣東話、普通話、英語及柬埔寨語，他在1999年來港工作兼定居，在2001年開始參演TVB劇集，由於布偉傑是少數能講流利廣東話的外國演員，加上他一心追尋演藝夢，他在2003年放棄IT公司的高薪厚職加入TVB做特約演員，收入由幾萬元一個月跌至幾百元一個月，他曾在接受《香港01》訪問時談及離巢北上發展的原因：「TVB收入冇可能養家啦，只係為咗賺知名度，而家主要收入來源係做司儀，而且內地市場大，機會自然多啲。」

布偉傑在離巢後經美國朋友介紹下接拍了兩部荷里活電影，但返到美國發展亦未如理想。

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雖然布偉傑坦言收入不多，但仍無阻他追尋夢想：「我又其實冇諗住做明星，我只不過係好鍾意表演，好鍾意做演員。細細個我老竇都會成日租啲帶返嚟畀我哋睇啦，嗰陣時我就會同我老竇一齊玩結他啦，我就要負責音樂嘅，用結他作曲。」網民紛紛留言表示支持！

布偉傑努力追尋演員夢。（影片截圖）

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