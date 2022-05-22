90婚介所︱阿嬌鍾欣潼自認有婚史要首先坦白　不介意男方曾離異

鍾欣潼（阿嬌）擔任見證官之一的內地戀愛真人騷《90婚介所》正在熱播，每集除了討論節目中男女嘉賓的互動之外，還會輸出不少個人觀點與經歷，引起大眾熱議。



阿嬌每個星期都在節目中與大家見面。（微博@鍾欣潼）

最新一集中，一位男嘉賓向心儀女生袒露曾有一段4年的婚姻，兩人因追求各自的夢想而分開，導致這位女嘉賓最後沒有投票給男方。幾位觀察員就這個問題展開討論，阿嬌表示：「我覺得男生他曾經有比較刻骨銘心的一段感情或者婚姻，是沒有錯的，現在結束，但他也很願意坦白地告訴女生，他曾經發生過什麼事，我覺得這個是很好的事情。女生還沒能接受他也是情有可原。他們認識的時間太短了，你要去接受一個那麼艱難的決定，其實挺難以接受的，她需要時間去考慮。」

阿嬌認為向心儀對象坦白過往經歷是一件很好的事情。（視頻截圖）

這時，主持人孟非讓大家代入這個角色，如果曾經離異，遇到喜歡的人向自己表白後，什麼時候講出這個經歷會比較好，阿嬌直言：「我覺得應該一開始就告訴他，你讓他愛上你，你才告訴他，不就是一個坑（欺騙）嗎！」可見「離異」對於一些人來講是一個障礙，不過阿嬌坦言：「我不介意的。你要看他是怎麼離婚的，也是一個問題；你結了多久的婚（離的）。」

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今年41歲的阿嬌曾經與台灣「醫界王陽明」賴弘國有過一段婚史，兩人於2018年1月31日凌晨宣布結婚，同年12月18日在香港正式註冊，分別於洛杉磯、香港舉辦婚禮。可惜好景不長，2020年5月8日，阿嬌經公司代表確認與賴弘國簽訂了分居協議，這段婚姻儘維持1年多。

阿嬌與賴弘國情已逝。（VCG）

去年年尾，阿嬌在與蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒（Joey）一起參與的真人騷《因為是朋友呀》中，分享了一段被賴弘國「掟毛巾」的經歷，指對方扔到她眼睛，以前還會呵護，但當時完全不理會，在阿嬌表明不喜歡這樣的態度後，男方竟回應「我現在是不是很討你厭？」長久下來她對另一半也心灰意冷：「我就不喜歡吵架，因為我嘴笨，所以呢，吵兩句我就停了，我不是冷暴力，但是我是懶得跟你解釋。」不少網友猜測，這樣日積月累的矛盾，是阿嬌離婚的導火線。

阿嬌在《因為是朋友呀》中指自己要求很低：「其實我對愛情沒有什麼要求，我那條底線幾乎是可以愈來愈低的，但是萬一你真的跨過了那條線，你真的死定了，就沒有了，因為已經最低了。」（影片截圖）

離婚後的阿嬌事業愈來愈好，在20日首播的綜藝節目《乘風破浪》中驚艷亮相，話題不斷，即刻登上微博熱搜，人氣有增無減，深受網友喜愛。

阿嬌現在的人氣有增無減。（微博@鍾欣潼）