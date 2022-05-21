單文柔唔離巢轉簽基本藝人合約　倫敦藝術大學畢業為家庭淡出幕前

單文柔（Phoebe）與陳展鵬在2018年結婚，翌年誕下愛女「小豬比」，一家三口幸福美滿，婚後Phoebe減少幕前工作，全心全意照顧囡囡，早前Phoebe在IG出Post標記了「新開始」，因而惹來外界猜測她將會離開TVB，不過原來Phoebe並不是離巢，只是由經理人合約轉簽基本藝人合約。



單文柔（Phoebe）早前在IG出Post標記了「新開始」，因而惹來外界猜測她將會離開TVB。（IG@smyphoebe）

Phoebe在本月初傳出離巢的消息，當時她接受《香港01》訪問時雖然未有承認，但就表示做了媽媽後一直專注湊女，比較少參與幕前工作，現時囡囡已經3歲大，所以她都有新計劃，希望作多方面發展：「因為始終呢幾年我自己又冇拍劇，或者冇其他好多嘅幕前工作，都係一啲online嘅工作比較多，所以我覺得係咪有啲嘢適合自己呢？」至於之後的發展路向，她亦認為這個年代幕前與網上的工作很多時也分不開，並希望「by project咁樣去做」，會在適當的時候再向大家公布，似乎暗示有意轉型做YouTuber或KOL。

婚後Phoebe減少幕前工作，全心全意照顧囡囡，同時亦積極轉型做KOL。（IG@smyphoebe）

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現年32歲的Phoebe在2016年參選港姐後入行，加入TVB主要做兒童節目主持，只參演過一部劇集《老表，畢業喇！》，但其實Phoebe在入行前曾任布料設計師、造型師等，她中學畢業後曾赴英國留學，在倫敦藝術大學倫敦時尚學院攻讀布料設計學士課程，倫敦時尚學院是世界六大時裝學院之一，更是著名設計師搖籃，雖然Phoebe入行後主力做主持，但亦有發揮所長，為老公陳展鵬擔任Stylist！

Phoebe畢業於倫敦藝術大學倫敦時尚學院。（IG@smyphoebe）

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