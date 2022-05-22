泰國女星Tangmo墮河亡三個月後FB更新　帖文稱「被信任的朋友害」

泰國女星Pataratida Pacharawirapong（Tangmo），今年2月與友人坐船出遊時墮河身亡，終年37歲。由於事發過程疑點重重，Tangmo母親更收取同船友人3000萬泰銖（約683萬港幣）賠款了事，即使警方確定事件純屬意外，仍令網民一直關注事件。事發至今已有三個月時間，Tangmo的Facebook帳戶亦因本人離世而停止更新，但昨日（21/5）她的帳號竟然連番出Post，當中內容更引起網民激烈討論！

泰國性感女星Tangmo墮河亡終年37歲 曾演平采娜姑姐真人身世悲慘

泰國女星Tangmo證實死於意外引起公憤 六人被落案起訴

Tangmo時隔三個月更新Facebook嚇窒網民！（FaceBook/@Happy Melon Patcharaveerapong）

Tangmo的Facebook在本人離世近三個月的昨日突然連續發布多條帖文，她先是上載一張女子背影的照片，圖片中的女子站在海邊並揮動雙手，當中寫道：「我被我又愛又信任的朋友陷害了」。時隔五小時，Tangmo的帳戶又上載了她與友人的合照，帖文中更寫道：「我哪裏都沒去，還在等待你們五個人說出真相，如果不說實話，我將向大家揭露真相，到底船上發生什麼事。刪除手機數據，不要以為無法恢復，親愛的朋友。」未知是否其生前最後數小時拍攝的照片，引起泰國網民熱烈討論。

Tangmo表示自己被朋友陷害。（FaceBook/@Happy Melon Patcharaveerapong）

三小時後，Tangmo的Facebook再上載一條長18秒的影片，片中的Tangmo心情興奮準備登上遊艇，但因為海浪很大，見到Tangmo站立不穩，難以登船，帖文還寫道：「船尾沒辦法尿尿啦，連船停着浪打過來的時候，要扶着兩個男生的手臂才能站起來，我沒辦法說話也別污衊我啊，親愛的朋友。」而「Tangmo」亦有在留言區中貼出一張圖畫，畫中的女生的抬頭張口並伸出舌頭，同時大量的藥丸準備掉入女生口中，此圖片一出令大批的泰國網民紛紛懷疑Tangmo墮河事件與毒品有關，同時認定事件屬Tangmo生前好友借用其Facbook帳號發文，希望引起討論為死者討回公道。

泰國網民紛紛懷疑Tangmo墮河事件與毒品有關。（FB/@Happy Melon Patcharaveerapong）

今年二月份，Tangmo的墮河事件震驚泰國，據船上的友人透露當時Tangmo想去廁所，但船上廁所無法使用，改為選擇到船邊小便，之後發生意外，但這個「到船邊小便」的說法被指存在疑點。據悉，警方一共翻查了200段影片、傳召134人作調查，確定Tangmo為意外死亡，並非他殺，6名嫌疑人已被落案起訴，包括船主、船長、Tangmo的經紀人及友人，預計五月尾展開審訊。

警方翻查片段所見，發時當時肇事船隻行駛時，Tangmo從船尾跌落水，而她腿上的傷痕理應是由船尾螺旋槳所造成，不過暫時未確定其落水原因。雖然已經結案，但大批泰國網民及Tangmo的兄長對調查結果表示不滿，認為疑犯涉嫌給予假口供，Tangmo的死並非純屬意外。

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