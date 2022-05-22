51歲鍾麗緹回復自信拍片做運動　被酸民批肚子有肉有粉絲講出原因

現年51歲的藝人鍾麗緹（Christy）不時被批評外表，而她早前在直播更哭訴一路走來飽受的抨擊，表示：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」令人大感心痛。鍾麗緹又說道：「我已經51歲，怕你們說我和我老公年齡差距大，我已經盡可能的在健身、美容，保持自己最好的狀態了，所以你們不要再說我了！太累了！」近來，她似乎已回復自信，見她在抖音上載運動的片段，穿上運動裝的她，活力十足的在跳動，而且還對着鏡頭跳健身操跳足兩分半鐘，但絲毫沒有疲態，體能相當的不錯！



鍾麗緹即使已經51歲，仍不負性感女神之名。（IG@christychung919）

鍾麗緹穿着黃色的緊身運動衫和短褲，雖然不算是纖瘦，但的確也是相當fit，而且她紮起孖辮也很好看，看上去非常減齡。有網民大讚鍾麗緹給人感覺好健康，紛紛留言︰「身材看著好結實健康，沒有鬆鬆垮垮」、「50多歲這狀態，厲害」、「她有種健康美感」。不過仍有酸民留言說︰「為什麼肚子總感覺有肉」，卻引來很多粉絲為鍾麗緹講說話，表示︰「誰的肚子上還沒點肉」，亦有人指出「這身材在現實中絕對美，照相機會顯胖點正常」，的確上鏡是會顯肥。

點擊下圖睇睇鍾麗緹教大家keep fit︰