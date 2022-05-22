利穎怡受襲後被調回廠景　避談崗位調動：總之我有繼續做《東張》

《東張西望》主持利穎怡早前採訪「老鼠屋」屋主時疑被襲擊，最後更要報警求助，懷疑襲擊利穎怡的屋主最後更被帶回警署。事後這次利穎怡被襲事件在網上引起熱烈討論，有人指利穎怡採訪懷疑有精神病的屋主時「太Chur」，屋主只是一時情緒激動，又有人持相反意見，表示襲擊他人的行為就是錯的，指利穎怡只是盡責採訪。



利穎怡出席活動，回應採訪「老鼠屋」屋主時疑被襲擊事件。（葉志明攝）

今日（22/05）利穎怡出席活動時接受《香港01》訪問，並直認有受到壓力。她說：「一定會造成一啲壓力，咁我而家都好返好多，同埋會積極面對。好似今日以苗圃大使出席活動，都好有意義同埋可以幫到更多人。」

《東張西望》主持利穎怡受襲全記錄 - 警員很快便到達現場進行了解 (節目截圖)

《東張西望》主持利穎怡受襲全記錄 - (節目截圖)

她續說：「好多謝大家關注，我哋都有汲取意見同埋調節，希望做到一個更好嘅《東張》。」TVB高層有沒有關心？她回答：「《東張》好似一個大家庭咁，所以都會互相支持，佢哋都好撐我，send好多信息慰問我。當中都有時間畀我休息，我都重拾返工作啦。」

利穎怡被安排返回廠景拍攝。（《東張西望》截圖)

有網民留言到，利穎怡似是被調回廠景，大部份外景工作都交由何沛珈、李旻芳、梁麗翹等人負責。被問到最近的安排工作時，利穎怡就避談自己崗位的調動，說：「ehh，而家都有繼續做《東張》，同時間都會拍劇。我係一個藝人，我都想喺唔同範疇發展，做《東張》之餘都會拍劇，而家都傾緊啲小生意，之後都會做舞台劇等等。」

利穎怡表示現時已重新投入工作。（葉志明攝）

會不會避開危險工作？她回答：「工作都唔係我安排嘅，其實公司都係平均分配畀每一位主持。總之我有繼續做《東張》，大家可以放心。」