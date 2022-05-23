東張女神梁敏巧爆選港姐秘聞　有佳麗唔知咩係八達通︰唔係佢哋錯

2019年落選港姐梁敏巧（Maggie）近來落力經營自己的YouTube Channel，日前她請來曾參加ViuTV 2018年的選美真人騷《廣告女皇》的參賽者黃丹虹（Vickie）齊齊傾偈，大爆選美的內幕！而二人分別參加過不同電視台的選美，可以看看有什麼不同！



Maggie現時主要做主持工作，因為主持《東張西望》而被稱為新任的「東張女神」。（IG@maggiemanhau）

《廣告女皇》其實不太似選美，是以真人騷形式為主，參賽者要做不同的任務去爭冠軍。Vickie表示︰「Writer會為節目好mean咁問你一啲問題，或者有機會跣你，或者要你用完整句子咁答『我覺得呢個參賽者比較蠢，係因為乜乜乜……』」Maggie覺得︰「佢已經對某啲參賽者有特定嘅印象，所以佢問咗啲特定嘅問題，嗰個問題要你repeat講多次個exact wording，某程上個意見唔係你畀。」Vickie指出為了節目效果的製作形成，「所以有時佢哋會有啲task嘅某啲片段，就會顯示到嗰一個參賽者做得唔好，然後就會cap咗嗰段片嚟問另一個參賽者，所以咪會有呢個情況。」如果大家有看ViuTV的真人騷，相信都有看過這個拍攝手法。

Maggie與Vickie大談當年選美的事情，二人剛好都是十強止步。（YouTube影片截圖@梁敏巧Maggie Leung）

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講到選港姐時，會否有人爭曝光率、爭鏡頭，Maggie承認有，「一定有嘅，有啲女仔會同其他佳麗講『我呢邊面靚啲』，有啲就借啲意就攝過嚟。」但她覺得她們沒有錯。她指有時拍完一個鏡頭，大家以為她們會在保持最佳狀態，但實際上她那年的佳麗都在傾偈，「大家純粹做自己，冇我哋想像中咁aggressive，都比之前我睇開嗰啲新聞mild好多好多倍。」但有時一些無心的動作，會被寫成是「批肘」等舉動，她解釋︰「好多無心嘅舉動，係因為你喺個焦點底下就會俾人無限咁放大，所以我覺得係大家放大咗啲好不經意嘅動作，而唔係真係寫到咁黑暗！」

Maggie雖然在港姐中落選，但一樣被睇中簽TVB，發展也愈來化好。（資料圖片）

但Vickie就大爆當年比賽時，她亦聽講過如果跟導師friend一點，的確會比較順利，「有聽講過隔離組，你如果唔得個導師鍾意，咁咪俾人蝦，蝦到報紙、報道、剪接都會幫助個導師，會令到個參賽者無形中俾人抺黑。」談到評判會否對參賽者有不同的偏見，她就大爆道︰「有一個好令各位女參賽者都反感嘅評判，就係每一次講評嘅時候，佢就會不停咁用身材同埋個樣去做評分準則，然後會講埋出口，所以覺得幾失禮同幾唔啱聽，聽到會唔舒服。」她指對方是一個廣告商的人員。

Vickie（右）當年在比賽中是熱門，不過就大熱倒灶，現在她是一個健身教練。（資料圖片）

Maggie又再強調選港姐「冇大家想像中咁aggressive」，她說︰「成班女一定會講邊個邊個攞，我冇講係呃你，我哋會點樣去估呢？其實我哋呢幾個月入面，我哋係有唔同嘅program，可能係綜藝考你急才，可能係影相睇你甫士同埋鏡頭感，一路都喺度睇緊你有冇潛質去成為一個幕前嘅人，一路都考緊你智慧，同埋你本身有嘅技能。」她亦表示︰「唔可以淨係睇樣，因為有啲女仔真係好靚嘅，大家都會話佢係大熱，可能喺鏡頭背後，佢有啲表現可能係未必咁好嘅時候，佢咪有機會俾人foul，foul咗啲人又話唔公平啊，又話內定，其實唔係，因為真係睇好多嘢我自己覺得。」

Vickie好fit！（IG@wthsvky）

講起自己當年被標籤為「陪跑佳麗」，Maggie似乎亦一笑置之，「佢會話我陪跑，我係完全唔mind嘅，因為我第一個心態係純粹去見識，因為第一round咪會喺康城瘋狂畀啲記者影相嘅，我係專登逃避攝上車。」她亦覺得選港姐亦會令人見識到另一個世界，她說︰「我聽過有啲女仔同我講，佢嗰屆啲佳麗係唔識搭巴士啦，唔知八達通係啲咩啦，唔剝皮唔知提子係咩，但係唔係佢哋嘅錯，佢哋天生個家庭就係咁樣，所以你要點樣去同啲咁唔同嘅人溝通，同埋有時啲人咁唔同，佢講啲嘢可能真係溝通唔到，因為佢哋唔明，所以你會覺得佢哋離地、扮嘢。」但她覺得只是因為成長背景不同而並非全部都是性格上的問題。

點擊下圖睇吓Maggie嘅靚相︰