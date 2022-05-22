流星︱李聖經清貧家境反得樂觀性格　出道以來唯一認愛南柱赫

由李聖經和金永大主演的韓劇《流星》正在熱播中，因劇情與韓國現實中演藝圈運作真實度達95%，因而開播以來話題不斷。李聖經在劇中飾演全能的宣傳部組長「吳寒星」，擁超卓危機應變能力。實際上模特兒出身的李聖經唱跳實力兼備，絕對可以算得上是全能藝人。



李聖經在《流星》中飾演全能的宣傳部組長「吳寒星」。（劇照）

1990年出生的李聖經擁175CM身高，原來專攻音樂的她在家人推薦下入行，18歲以模特兒身份出道，並曾於2009年獲得第2屆亞洲太平洋超級模特大賽中「TOP5」的好成績。2014年，簽約YG娛樂的李聖經才正式轉戰韓劇界，但她即使成為演員也沒有忽略模特兒工作，多次登上韓國時裝週。

李聖經以參加模特兒大賽入行，其後亦曾參與不少MV拍攝。（newsen）

李聖經以《沒關係 這是愛情》中的「吳少女」一角出道，當時她的美貌成功獲得觀眾的關心。可是由於李聖經演戲經驗尚淺，2016年出演《奶酪陷阱》飾演角色不討好的「白仁荷」時演技慘遭批評。不過樂觀的李聖經當時正面回應，承認自己經驗仍不足，沒有拿捏好，虛心接受批評，最終成功通過《浪漫醫生金師傅2》展至出進步的演技。

李聖經也曾經歷演技被批，但她謙虛的一面依然獲讚。（劇照）

除了演戲外，李聖經驚人的唱跳實力甚至好比歌手。她曾於《想暫停的瞬間》展示過音樂劇演員級的好歌喉，也曾參與《蒙面歌王》獻技，當時掀開面具一刻震撼所有嘉賓和觀眾。此外李聖經亦曾於粉絲見面會上，翻跳BLACKPINK和Jennie的歌曲，扎實的舞蹈實力令人驚訝，粉絲大讚即使要馬上以歌手出道也難不倒李聖經。

李聖經唱跳實力驚人，絕對是一位全能藝人。（網上圖片）

李聖經擁與眾不同的高貴氣質，但她就澄清過自己家境清貧並非富二代。李聖經曾分享過4歲時，一場大火燒毀了父親的工廠，家中負債累累。此後一家人被逼搬到類似貧民區的棚戶區，直至7歲環境才稍有好轉，搬到只有約250呎的出租公寓居住直至高中。雖然家境不好，但李聖經卻培養出樂觀的性格。她感恩有這樣的童年經歷，直言含着金鎖匙出生，對她來說並不是好事。

李聖經出身清貧，自帶的高貴氣質不時令人誤會她是富二代出身。（IG/@heybiblee）

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感情方面，李聖經出道以來只唯一認愛過南杜赫。二人於2016年合作《舉重妖精金福珠》戲假情真撻着，由於兩人有着非常高的CP感，外貌和背景也合襯，因此獲大批粉絲支持。可是戀情曝光三個多月隨即見光死，有指是工作繁忙導致關係疏遠，二人決定回到前後輩的關係。其後不時有粉絲發現兩人戀愛的證據，有轉為地下戀的傳聞。

李聖經出道以來只曾與南柱赫認愛，二人分手至今也是粉絲的遺憾之一。（劇照）

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