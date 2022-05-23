廉政行動2022︳27歲陳曉華再著校服零違和　儼如中學校花代表

《廉政行動2022》，由5月1日起，一連5個星期日播映。林超賢擔任總監製，並由袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝、陳敏之及陳曉華領銜主演。昨晚（22日）播出第4集，劇情講述考評局收到匿名投訴，懷疑補習天王劉學思（胡諾言飾）賄賂考評局職員獲取試題，遂轉介廉署跟進。唐偉聰（袁偉豪飾）率領一班下屬調查案件，何小穎（陳曉華飾）喬裝成學生到補習社上堂，調查「Tip題神話」背後玄機。

陳曉華喺劇中飾演調查主任。

今集最大亮點落在陳曉華（Hera）身上，劇中Hera穿上校服、紮起馬尾化身純情學生妹，非常吸睛。Hera雖然已年屆27歲，但勝在樣子可愛、皮光肉滑，完美Carry學生妹造型。Hera對該場戲亦印象深刻，她受訪時說：「今次要做臥底扮中學生潛入補習社查案，雖然年齡同我有啲差距，但真係好耐冇着過中學校服，感覺好新穎！」

27歲嘅陳曉華（左）樣子清純，化身學生妹零違和感！

其實Hera演過不少類型角色，曾於劇集《迷網》飾演見習督察、《異搜店》飾演善良熱血二手店太子女、《七公主》飾演強姦案受害者、《食腦喪B》飾演仙氣網路女神等，可見可塑性甚高；Hera擁有173cm身高及仙氣靚樣，加上是香港中文大學護理系畢業，內外兼備，堪稱完美女神。

陳曉華在《食腦喪B》都有穿起校服。（IG：@herachann）