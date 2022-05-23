泰國靈媒預言女星Tangmo溺斃案爆紅　曾貼中25歲男星Beam 3月猝逝

泰國女星Tangmo（Pataratida Pacharawirapong）於今年2月與好友乘坐遊艇時突然離奇墮河身亡，案件疑點重重惹起外界關注。事隔三個月後，Tangmo的Facebook突然更新，並「申冤」道「被信任的朋友陷害」、「還在等待你們五個人說出真相，如果不說實話，我將向大家揭露真相，到底船上發生什麼事」，令人毛骨悚然。



泰國女星Tangmo（IG@melonp.official）

Tangmo溺斃案愈演愈烈，一位泰國預言師Plai（又譯Prai）因貼中Tangmo事件細節而知名度大增。Plai聲稱神靈會告知她未來發生的重大之事。她曾多次為泰國疫情、經濟和其他重大之事立下預言，例如疫情高峰月份、今年仍由同一政府班底執政、經濟狀況不樂觀、市民受困於高物價等等。Plai不少預言均成真，例如她貼中紅色的水果如西瓜銷量會很好，以及國外將發生墮機意外等等。

靈媒Plai現於泰國爆紅。（影片截圖）

娛樂圈方面，Plai曾預言圈中會有更多人患上抑鬱症及感染新冠病毒。她又表示，今年會有一位年約26、27歲的年輕男星去世，而這位男星頗有知名度，曾經有很多工作及朋友。及至今年3月23日，參演男男同性戀劇情片《Water Boyy》（《激漾青春》）紅極一時的25歲泰國男星Beam Papangkorn於睡夢中猝逝。

25歲泰國男星Beam Papangkorn於今年3月23日猝逝。（IG@thebeamishere）

根據YouTube影片頻道「泰二代Vita Travel With VitaPlai」翻譯，Plai曾提醒9月出世的人須小心意外，不宜進行水上活動，尤其坐船則可免則免，而Tangmo的生日正是9月。Tangmo溺斃案發生後，Plai曾貼中Tangmo身上有多處傷口，並指Tangmo是抵抗至最後一刻才斷氣。Plai坦言早知真兇身份，惟因礙於受牽連而不能說出口，她又表示害怕人身威脅，故不會再談論Tangmo事件。

Plai坦言不想再談論Tangmo事件。至今她的兩段訪談片段於YouTube已有過百萬點擊次數。（影片截圖）

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