Ali李佳芯受唔住直踩兩三個月24小時拍劇決定辭演：驚負擔唔到

視后李佳芯（Ali）早前以身體抱恙為由，辭演6月即將開拍的新劇《靈戲逼人》，並由馬來西亞視后龔嘉欣頂上。有指Ali突然辭演令劇組大失方寸，幸好監製王偉仁剛剛與龔嘉欣合作完《十八年後的終極告白2.0》，便隨即邀請對方幫手。



Ali（李佳芯）辭演新劇《靈戲逼人》。(aliaime@IG)

Ali曾於2017年發現卵巢附近有約10cm的腫瘤，完成切除手術後便更為注重健康。近日Ali接受無綫（TVB）娛樂台訪問，親自解釋辭演原因：「始終之前都有前科啦身體。每一次開完一套劇，都畀自己好大壓力，係真嘅。所以無論情緒、狀態、身體都好容易有毛病。」

Ali接受TVB娛樂新聞台訪問，解釋辭演理由。（訪問截圖）

Ali坦言很想嘗試演女鬼：「好得意，初初我聽到做女鬼，都覺得『咦？真係未做過女鬼！』之前做完機械人，如果有啲另類啲嘅角色都會想試。」

Ali李佳芯於劇集《智能愛人》中飾演機械人阿寶。（影片截圖）

Ali嘆無法接拍亦感可惜，又提到公司亦理解她的苦衷：「隨時影響身體、影響拍攝、進度，好難要人哋下下就到你。所以都同公司傾過，驚我負擔唔到。」

Ali一直有睇中醫休養身體，中醫建議她盡量不要捱夜，她亦有持續進行針灸治療，但仍無法彌補直踩拍劇對身體帶來的傷害，她無奈說道：「有啲劇組就真係要24小時直踩兩、三個月，咁吃力嘅時候，我擔心我身體負擔唔到，我想平衡啲囉！」

新劇由大馬視后龔嘉欣頂上。（IG/@kungkaty）

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