TWICE子瑜開通個人IG大曬素顏照　超完美天然肌膚讓233萬網民激讚

韓團TWICE日前全體成員終於開通IG帳號，子瑜的IG短短幾天就有421萬粉絲追蹤，她日前上傳一組幾乎素顏的三連拍，皮膚狀態之好令網友直呼有夠嫩！



TWICE日前結束在美國洛杉磯的巡演，子瑜昨發文「Seeya~ New York」，附上三張無濾鏡的自拍，模樣清純可愛，臉上妝感清淡，青春無限，迄今就有233萬人按讚。

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TWICE在美國結束工作後，也趁空在當地走走，多賢也PO出張和子瑜在第五大道的合照，看起來非常享受在紐約的時光。

【同場加映】TWICE出道7年開通個人IG 首日粉絲數量排名子瑜三甲不入（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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