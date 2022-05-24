ViuTV走到亞視AMM做主持一樣受歡迎　李賢被封新一代性感女神

講起「女神」大部份都會想起沈殷怡、郭奕芯、李蔓瑩（Renee）、沙律張沛樂等近年冒起的女藝人，但近期網民就開始致力於發掘一些新人，就好似亞洲心動娛樂AMM推出的新節目《你想點呀》，找來了陳雅麗、李賢（Leanne）、譚杏藍及林泳淘做主持一起Girl Talks，除了話題大膽之外，更加可以睇「女神」閒談，視覺聽覺都有雙重享受。



李賢真係索。（IG@leeyin_leanne）

李賢主持亞洲心動娛樂AMM新節目《你想點呀》，網民讚她「索」過林泳淘。（YouTube截圖）

講起節目的主持，其實有不少網民都讚李賢（Leanne）吸引，甚至乎比起同一節目的林泳淘更索更完美！據知李賢（Leanne）原本從事幕後工作，經營活動企劃一類的公司，直到ViuTV真人騷節目《學神出沒注意》後，才應邀請轉戰幕前。最令人記得的，莫過於是節目中爆肚而出的金句：「無胸部解決唔到嘅問題！」之後她也參與過《舉高雙手3》和《水著考有Feel》節目拍攝，一樣睇頭十足，兼受到網民追捧。

李賢真係好完美。（IG@leeyin_leanne）

李賢主持過ViuTV節目《舉高雙手3》。（ViuTV截圖）

李賢主持亞洲心動娛樂AMM新節目《你想點呀》。（YouTube截圖）

李賢（Leanne）接受《香港01》訪時表示多謝網民的喜愛，說：「佢哋應該係講緊我嘅性格好J（我應該行唔到女神路線），而唔係外表，我估係咁。因為好J又正過我嘅IG女神真係好多，但點都多謝佢哋嘅支持同欣賞。」並多謝強尼介紹入行，說：「因為疫情受到影響，然後當時有朋友有自己嘅YT Channel，佢就提議我不如試吓拍網片，之後有日撞到強尼，佢知道我有做下幕前工作之後就搵咗我拍《學神出沒注意》，拍完學神就正式入行。」

李賢主持過ViuTV節目《舉高雙手3》。（ViuTV截圖）

點擊下圖睇李賢性感相：