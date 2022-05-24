Alton王智德自覺唔似「海鮮檔Alton」：大家都係華人樣囉！

ViuTV與Makerville合作的原創劇《大誠實家》今日（24日）於西貢進行開鏡儀式，劇組齊齊切燒豬並大嗌「健康」。《大誠實家》主要講述男女之間互相欺瞞問題，MIRROR成員Alton（王智德）今次首度於戲中飾演好好先生，及首次有感情線。



MIRROR成員Alton今日（24日）於西貢為《大誠實家》進行開鏡儀式。（葉志明 攝）

Alton主持綜藝節目《勁騎》贏口碑，他感謝大家支持。問會否開拍第二季，他表示觀眾反應熱烈，但監製需要休息，故第二季是未知數。近日MIRROR密密排練7月紅館演唱會，Alton透露，因為成員工作繁忙，共同排練時間與去年一樣只有一個多月，故他有些少緊張。

近日新冒出的街市海鮮檔檔主被指撞樣Alton及歌手MC（張天賦），Alton笑言不太似樣：「我覺得戴住個口罩、淨係比（較）隻眼嘅話，大家都係華人樣囉！我相信西方人睇就覺得似㗎啦！但我哋本土人睇就可圈可點啦！我又從來都唔覺得AK同羅志祥似樣，荃灣豬肉檔AK似羅志祥多啲。」他又笑指說不定「海鮮檔Alton」只是為爆紅落街市打卡，「你知背後好多操縱㗎嘛！」

近日有網民貼出短片，指在葵涌一街市驚現一位貌似Alton和MC的海鮮檔員工。（網上圖片）

有人指「荃灣豬肉檔AK」、「海鮮檔Alton」可孖其他街市靚仔檔主組成「Super Market」出道，與MIRROR並駕齊驅。Alton大讚網民創意：「我要讚下個名，我睇完個名笑咗一日。你冇嘢挑剔呀，食字食到盡頭。」

Alton自認不似「海鮮檔Alton」。（葉志明 攝）

談及隊員Frankie（陳瑞輝）上禮拜宣布與交往逾十年的女友分手，問Alton有沒有關心對方，Alton有發訊息慰問他，他說：「我有關心佢，但係冇擔心佢嘅。我有send message俾佢，佢都話Ok、All good嘅。咁我哋叫人俾啲空間，我哋都首先俾啲空間先啦！以身作則，佢話Ok就得啦！我哋等忙完啦，忙完之後再出嚟傾返偈、補祝返啲生日啦！」他又順道祝6月9日便踏入29歲的Ian（陳卓賢）生日快樂。

點撃睇「海鮮檔Alton」工作時的情況：