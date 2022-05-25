余安安年輕外形出眾着比堅尼拍青春劇　張國強幫手搽防曬摸匀背脊

現年62歲的余安安雖然已經榮升外婆，但在娛樂圈仍好活躍，除了早前參演劇集《家族榮耀》之外，近期還與陳凱琳、羅敏莊一起主持TVB綜藝節目《日日媽媽聲》，不少網民都大讚她保養得宜。其實年輕時的余安安亦樣貌出眾，TVB大寶藏日前上載了一段當年她參演青春劇《年青人》的片段，劇中余安安同張國強（KK）因劍擊而相識，KK更對余安安一見鍾情，兩人相約去沙灘，以比堅尼上陣的余安安大曬傲人身材，KK更為她搽太陽油，摸匀成個背脊！



余安安有份參演劇集《家族榮耀》。（劇照）

重溫《年青人》：

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余安安早在16歲還未中學畢業時就被睇中拍攝生力啤廣告，其後獲邀加入TVB，憑《書劍恩仇錄》中「香香公主」一角成名。外形出眾的余安安曾與爾冬陞拍拖8年，兩人曾合作拍攝《三少爺的劍》、《倚天屠龍記》、《如來神掌》等，被視為金童玉女，但最後仍分手收場。至於余安安最轟動的一段情就是與周潤發閃婚再閃離，兩人因拍攝《池女》而結緣，但這段婚姻只維持了9個月。1987年余安安與賽車手李萬祺再婚，婚後淡出幕前，專心照顧兩個囡囡，不過最後亦離婚收場，自此余安安成為單親媽媽，獨自照顧一對女兒李文琪同李文騫，大女在去年誕下一子，榮升外婆的余安安經常大曬孫仔的得意相，有孫萬事足！