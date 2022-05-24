余曉彤倪晨曦呼籲守護海洋 Cheronna自爆想組「垃圾女團」
撰文：陳栢宇
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余曉彤（Hidy）、倪晨曦（Elva）和吳嘉禧（Cheronna）最近於西九文化區出席小型展覽開幕活動，呼籲大眾一同透過運動守護海洋。Hidy於活動中分享近年香港海洋塑膠污染情況：「喺疫情下，大家都可能叫多咗外賣，令近年香港的塑膠污染情況較嚴重，我潛水時都見到更多即棄外賣餐具、包裝，大家除咗可以參與Run For The Oceans活動，透過運動為海洋清理塑膠廢料，日常生活都可以盡量減少使用即棄餐具，同埋養成回收塑膠嘅習慣。」
Cheronna試食展覽中的限定菜式及飲品，大讚這個以海洋為主題嘅Ｍenu造型特別，她更即場向Hidy「拜師」學潛水，希望加入清理海洋垃圾，她笑言要組「女團」為海洋保育出力，她表示︰「過往曾行山或到沙灘清理垃圾，其實海洋垃圾問題也值得關注，這次是很好的機會，藉向Hidy學潛水，與大家一起為海洋保育出力。」
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Elva表示：「我之前都有同Hidy潛水清理海洋垃圾，今日聽到Hidy再分享近日嘅污染情況，同睇完個展覽令我有更深感受，我哋真係要好好愛護我哋嘅海洋，Run For the Oceans好有意義，而且好簡單就做到，我嚟緊都會每日抽啲時間出嚟跑步、散步或打網球等等，希望大家都一齊參與！」