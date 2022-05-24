余曉彤倪晨曦呼籲守護海洋　Cheronna自爆想組「垃圾女團」

余曉彤（Hidy）、倪晨曦（Elva）和吳嘉禧（Cheronna）最近於西九文化區出席小型展覽開幕活動，呼籲大眾一同透過運動守護海洋。Hidy於活動中分享近年香港海洋塑膠污染情況：「喺疫情下，大家都可能叫多咗外賣，令近年香港的塑膠污染情況較嚴重，我潛水時都見到更多即棄外賣餐具、包裝，大家除咗可以參與Run For The Oceans活動，透過運動為海洋清理塑膠廢料，日常生活都可以盡量減少使用即棄餐具，同埋養成回收塑膠嘅習慣。」

余曉彤希望透過是次分享及展覽去喚醒更多人對海洋塑膠垃圾的關注。

Cheronna試食展覽中的限定菜式及飲品，大讚這個以海洋為主題嘅Ｍenu造型特別，她更即場向Hidy「拜師」學潛水，希望加入清理海洋垃圾，她笑言要組「女團」為海洋保育出力，她表示︰「過往曾行山或到沙灘清理垃圾，其實海洋垃圾問題也值得關注，這次是很好的機會，藉向Hidy學潛水，與大家一起為海洋保育出力。」

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Elva表示：「我之前都有同Hidy潛水清理海洋垃圾，今日聽到Hidy再分享近日嘅污染情況，同睇完個展覽令我有更深感受，我哋真係要好好愛護我哋嘅海洋，Run For the Oceans好有意義，而且好簡單就做到，我嚟緊都會每日抽啲時間出嚟跑步、散步或打網球等等，希望大家都一齊參與！」