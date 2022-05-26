「蟲草大王」陳恩德靠3噸板藍根翻身　曾被嘲發國難財︰為咗生存

「蟲草大王」陳恩德最近更獲邀到陳志雲的YouTube「志雲頻道」做嘉賓，大談自己曾歷破產再逆轉人生開拓商業王國的經歷，當中他除了大方重提破產經歷，更講到當年沙士期間靠3噸板藍根成功翻身的傳奇經歷。

蟲草大王成功靠板藍根翻身！（影片截圖）

上回講到，原本從事外匯金融業的陳恩德坐擁千萬身家，可惜好境不常，亞洲金融風暴令他欠債數百萬，更曾為避債主漏夜搬屋，最後申請破產，身家僅剩20蚊！後來，他獲董建華建議的中藥港啟發而加入藥業由學徒從低做起，並和家人成立保健品公司御藥堂，後來靠代理中藥板藍根而再度致富。

受董建華啟發轉行！（VCG）

陳恩德︰「沙士殺到，屈臣氏打俾我問我有冇板藍根，嗰陣時為咗做生意，點都答有，幾時要？要幾多？1萬樽？得，一收線，死喇，由零開始，即刻打電話返內地，其實當時板藍根已經唔落得嚟廣東省，全部要北上，好彩啲廠俾面，即時攞咗第一噸板藍根，當時其實我冇錢買，我話收到訂先俾錢，星期五晚訂，星期六就到香港，之後再搵樽，韓國樽，之後再做貼紙，當時公司得5個人，再搵臨時工幫手，即刻包裝，做足24個鐘，完成咗萬5樽左右，第一日就即刻賣咗1萬樽，之後再有單，要2-3萬樽，之後就一次過訂3噸板藍根，係咪賺好多錢呢？唔係，不過結帳模式好快，令我有現金周轉，現金周轉嘅時候我就可以開始做減肥藥，啲人話我發國難財，但無辦法，為咗生存。」

蟲草大王膽色過人！（影片截圖）

為了報恩，陳恩德稱在今次的疫情下就無條件捐錢和派口罩：「當年國難有事，我賺咗筆錢，今次疫情我就高價買咗好多口罩送畀人，其實我由破產開始就做善事，不經不覺已經20幾年。」

分享致富之道！（陳恩德 Mark ChanFB照片）

蟲草大王低調行善報恩！（陳恩德 Mark ChanFB照片）

Ali李佳芯去年11月傳出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會兩小時，疑似發展新戀情。（IG：@aliaime）

「蟲草大王」陳恩德在活動中可以不停同「翻版李佳芯」合照，可惜未能放下心結，不過都讚對方是女一。（梁碧玲攝）